Сборная России по футболу проиграла команде из Коста-Рики в товарищеском матче

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Сборная России по футболу проиграла в товарищеском матче команде Коста-Рики. Встреча, прошедшая в воскресенье в Краснодаре, закончилась победой гостей со счетом 4:3.

Два мяча в ворота России забили Рэндал Асофейфа и Брайан Руис. Первый гол состоялся на 22 минуте матча, второй – на 29 минуте.

Разрыв в счете на 31-й минуте встречи сократил полузащитник столичного "Локомотива" Александр Самедов. Однако в самом конце первого тайма капитан команды Василий Березуцкий (ЦСКА), пытаясь прервать прострел с фланга, срезал мяч в собственные ворота.

После перерыва нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба оформил дубль (48-я и 61-я минуты). Счет 3:3 продержался более получаса.

Решающий мяч в дополнительное время забил вышедший на замену Хоэль Кэмпбелл, реализовавший пенальти.