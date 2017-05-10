Когда преступник нападает на ваш дом, нужно остановить его – эксперт

Фото: ТАСС/imago stock&people

Права по защите гражданами своего жилья хотят расширить. Соответствующий законопроект разрабатывают депутаты совместно с МВД и представителями Росгвардии.

Например, если преступник незаконно вторгся в пределы частной собственности, причинение любого вреда нападающему не будет считаться преступлением. Таким образом, само понятие "превышение пределов самообороны" может быть отменено, если речь идет о криминальной ситуации в квартире или частном доме.

Как рассказал адвокат Тимур Маршани в эфире радиостанции "Москва FM", такое решение вполне логично, так как основополагающие принципы любого правового демократического государства – это "мой дом – моя крепость".

"Где могут быть пределы превышения самообороны, если вы защищаете свой дом? Когда преступник нападает на вас и ваше жилище с оружием, вы что, должны вести себя с ним как джентльмен и думать о том, как бы не превысить уровень самообороны? Вы о чем? Незаконное вторжение на вашу территорию с оружием – это уже преступление и остановить преступника, защищая свой дом (а уж тем более, если там находятся маленькие дети) – это уже ваш долг", – подчеркнул он.

Маршани добавил, что пределы превышения необходимой обороны не могут коррелироваться с правом на защиту частной собственности, тем более, если это право конституционно закреплено за каждым гражданином. Внезапное нападение не гарантирует того, что человек сможет противостоять нападающему, при этом он имеет законное право к применению оружия в отношении конкретных нападающих лиц.

