Пассажиры назвали самых неприятных попутчиков в самолете

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Россияне считают пьяных авиапассажиров самыми раздражающими попутчиками. Так ответили 36 процентов респондентов опроса туристического поисковика Aviasales. На втором месте антирейтинга с 27 процентами оказались любители разуться.

PR-директор туристического поисковика Aviasales.ru Янис Дзенис рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что за определенную сумму можно забронировать соседнее кресло, и в него никто не сядет.

"Если вы пьяный, вас не могут не пустить на самолет. Но в полете нельзя пить. Это правило принято совсем недавно. Но вы можете обратиться к стюардессе, которая вас пересадит на свободное место. Совсем недавно UTair запустил чудную услугу: за 600 рублей можно застолбить кресло рядом с собой. Эта услуга появилась всего неделю назад", – пояснил он.

UTair ввела опцию покупки соседнего кресла в самолете за 600 рублей

Добавим, в тройку лидеров рейтинга также попали кричащие дети. Этот фактор раздражает 17 процентов опрошенных. Также россияне недовольны сидящими впереди пассажирами, которые слишком сильно откидывают спинку своего кресла. Еще 9 процентов заявили, что им не нравятся болтливые попутчики.

Ранее в Госдуме предлагали освобождать от ответственности авиапассажиров, которые пытаются сдержать пьяных дебоширов на борту и могут случайно нанести легкие телесные повреждения.

Напомним, в прошлом году сенаторы внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий штрафы и уголовное наказание за нарушение правил поведения в самолетах. Авиадебоширов предлагается наказывать административным штрафом в размере от одной до трех тысяч рублей. Если же поведение пассажира создало непосредственную угрозу безопасности полета, то оно должно наказываться штрафом в размере 100–300 тысяч рублей.

Кроме того, инициатива предусматривает лишение свободы на срок до пять лет, если пассажир применил насилие или угрожал его применить, а также если его действия стали причиной авиационного происшествия без человеческих жертв. В случае, если поведение авиадебошира повлекло человеческие жертвы, то такие действия предлагают наказывать лишением свободы на срок до десяти лет.