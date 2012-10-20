Рейс "Вашингтон-Москва", задержанный почти на сутки, вылетел в Россию

Фото: ИТАР-ТАСС

Самолет компании "Аэрофлот", следующий рейсом "Вашингтон – Москва", который был задержан почти на сутки, наконец вылетел в Россию. Причины, по которым воздушное судно провело в аэропорту Нью-Йорка несколько часов, пока не уточняются.

Накануне самолет, выполнявший рейс "Москва – Вашингтон", был вынужден совершить незапланированную посадку в Нью-Йорке в связи с задержкой вылета в Москве, а также из-за плохих погодных условий, сообщает "Интерфакс".

После дозаправки топливом лайнер должен был лететь в Вашингтон, а оттуда 19 октября – в Москву, приняв на борт 200 пассажиров.

Однако самолет задержался в Нью-Йорке. Пассажирам рейса "Москва- Вашингтон" пришлось добираться до города своим ходом: на арендованных машинах, такси, поездах и автобусах, присланных вашингтонским представителем "Аэрофлота".