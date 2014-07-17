Малайзийский лайнер разбился около границы России и Украины

На границе России и Украины разбился малайзийский лайнер

Boing 777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области в четверг, 17 июля. Как сообщили в авиакомпании, связь с лайнером была потеряна в 50 километрах от границы Украины с Россией. На борту находилось 280 пассажиров и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Российскую границу лайнер должен был пересечь примерно в 17.25 по московскому времени. По данным СМИ, на месте крушения уже обнаружены черные ящики разбившегося самолета.

Международный авиационный комитет заявил о готовности принять участие в выяснении причин катастрофы Boing 777. По словам, замглавы ведомства Сергея Зайко, МАК примет участие в расследовании авиакатастрофы, если будет принято решение об организации международной комиссии.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования от имени руководства и правительства России семьям погибших в катастрофе, а также правительствам тех стран, граждане которых оказались в самолете.

Глава России поручил правительству РФ сделать все возможное для установления объективной картины катастрофы.

Авиакомпании мира приняли решение прекратить полеты над воздушным пространством Украины. Об этом уже заявили Lufthansa, AirFrance, British Airlines, "Аэрофлот", "Трансаэро", "ЮТэйр", "Эйр Астана".

МЧС России направило украинским коллегам запрос для проведения совместных работ на месте крушения малайзийского самолета, сообщил в четверг глава МЧС РФ Владимир Пучков.

Минздрав России также выразил готовность помочь украинской стороне. "Министерство здравоохранения России готово оказать содействие украинским коллегам в проведении всех необходимых судебно-медицинских экспертиз в отношении погибших в авиакатастрофе в случае поступления соответствующего запроса. До настоящего момента такого запроса в министерство не поступало", – цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря Минздрава РФ Олега Салагая.

Внешнеполитическая служба ЕС заявила, что необходимо начать полноценное сотрудничество, чтобы расследовать все обстоятельства крушения "Мы призываем все стороны в регионе крушения предоставить полноценный доступ к месту крушения, чтобы немедленно обеспечить безопасность, и полноценно сотрудничать в предоставлении необходимой информации", – говорится в сообщении на сайте службы. Также ЕС выступила за прекращение конфликта на Востоке Украины.