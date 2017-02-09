Форма поиска по сайту

09 февраля 2017, 12:23

Транспорт

Около 20 самолетов "напали" на столицу в рамках внезапной проверки ВКС

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Около 20 самолетов выполнили роль воздушных целей в рамках проверки системы ПВО Москвы, передает ТАСС.

В воздух поднялись истребители Су-27 и МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-34, учебно-боевые Як-130, транспортные Ан-26 и Ан-12, вертолеты Ми-8 и Ка-52, а также стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Система ПВО засекла бомбардировщики на подлете к столице, причем они выполняли полеты на сверхзвуковых скоростях и на максимальном удалении от зон обнаружения РЛС. Самолеты должны были подлететь к объектам условного удара незамеченными, но их полеты были зафиксированы воздушными и наземными средствами противовоздушной обороны.

Внезапная проверка боевой готовности ВКС проходит по решению Владимира Путина, к ней привлекли порядка 45 тысяч человек личного состава и около 1,7 тысячи единиц вооружения и военной техники.

самолеты проверки оборона ВКС

Главное

