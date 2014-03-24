Крым и Севастополь с 24 марта переходят на российский рубль

Российский рубль ввели в обращение в Крыму и Севастополе

С 24 марта в Крыму и Севастополе начнет хождение рубль, сообщает телеканал "Москва 24".

Гривну можно будет обменять во всех банках без ограничений. Крымские власти обещают не допустить спекуляций с двумя валютами и удерживать фиксированный курс обмена - 3,8 рубля за гривну.

В магазинах Крыма уже начали появляться двойные ценники. На них цены указаны и в рублях, и в гривнах. В обращении гривна останется до 1 января 2016 года.

Кроме того, Москва уже в ближайшее время выделит Крыму помощь в размере миллиарда рублей, чтобы финансовая ситуация на полуострове оставалась стабильной.

Также в ближайшее время крымчане смогут получить sim-карты с российскими номерами. Они будут работать на полуострове без международного роуминга, пообещал министр связи Николай Никифоров. Крыму также будут выделены коды междугородной фиксированной связи. Севастополю - 869, а остальному полуострову - 365.

В воскресенье, 16 марта, в Крыму и Севастополе проходил референдум по статусу автономной республики. В бюллетенях были напечатаны два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?". Одобренным (утвержденным) будет считаться тот вопрос, за который проголосуют больше половины участников референдума.

За проведением общекрымского голосования следили наблюдатели более чем из 20 стран, в том числе из России, Израиля, США и Франции. По их словам, референдум прошел без нарушений и происшествий.

За вхождение Крыма в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова.