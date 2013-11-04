Двое пострадавших при крушении парома в Таиланде выписаны из больницы

При крушении парома в Таиланде погибла гражданка России

Двое россиян, пострадавших при крушении парома в Таиланде у курортного острова Ко Лан выписаны из больницы. Еще два российских туриста - женщина и ее ребенок - продолжают оставаться в тяжелом состоянии.

По уточненным данным, в результате аварии парома погибла женщина 1966 года рождения. Личность еще двух погибших европейской внешности в настоящий момент устанавливается.

"Состояние судна достаточно изношенное, как и у других морских судов, которые курсируют у острова Ко Лан, - сообщила телеканалу "Москва 24" редактор радиостанции Parus FM Мария Ветрова. - Морское судоходство не справляется с потоком туристов. Корабль был заполнен больше обычного, поскольку выполнял свой крайний рейс".

Российские туристы воспользовались услугами перевозчика самостоятельно.

"Пока нет ясности, были ли пострадавшие туристы клиентами туристических компаний, то есть, оплачивать ли их лечение за счет страховых компаний, - заявила исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. - Также непонятно, сколько всего было человек на борту".

По предварительной версии, судно затонуло из-за неисправности водооткачивающего насоса.

"Был хлопок, сломался двигатель, таец посмотрел и сказал, что всем надо прыгать за борт. Жилетов на всех не хватило. На дно ушло много народу, так как 4 лодки на паром - это около 200 человек, а за бортом плавало 60-80", - написал на одном из форумов российский турист Сергей Золотов, бывший пассажиром затонувшего судна.

Напомним, туристический паром перевернулся накануне в ста метрах от пирса Бали Хай курортного города Паттайя. Туристы возвращались с острова Ко Лан, который известен своими пляжами.

С тонувшего судна спасли 209 человек, при этом паром был рассчитан всего на 150 человек. Среди спасенных – 42 российских туриста