Музыканты из "Аквариума" запишут альбом без Гребенщикова

Фото: Александр и Алена Титовы. Фото: страница группы Rina Green на Facebook

Бас-гитарист "Аквариума" Александр Титов записывает новый альбом в рамках своего проекта Rina Green. Сбор средств на производство пластинки стартовал 28 ноября на портале Kroogi.com.

В Rina Green Титов играет на различных гитарах, а также выступает в качестве продюсера, аранжировщика и звукооператора. Жена артиста Алега Титова стала вокалисткой группы.

Принимают участие в работе над альбомом Rina Green и другие музыканты "Аквариума": клавишник Борис Рубекин, скрипач Андрей Суротдинов, тромбонист Антон Боярских, ударник Лиам Брадли. Другими музыкальными партнерами Титова стали также зарубежные артисты из Великобритании, Ирландии, Италии.

Пластинка под рабочим названием Hand-Graded Puzzles ("Вручную собранные головоломки") включит около 15 треков, два из которых уже записаны и доступны для прослушивания на краудфандинговой платформе – это Trekkies и November. Выпуск альбома запланирован на осень 2014 года.

Напомним, что лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков недавно отметил 60-летие. В разные годы с основанной БГ группой "Аквариум" сотрудничали Эдмунд Шклярский ("Пикник"), Сергей Курехин ("Поп-механика"), Армен Григорян ("Крематорий"), Вячеслав Бутусов ("Наутилус Помпилиус") и многие другие. Именно Борис Гребенщиков спродюсировал первый альбом группы "Кино", вдохнув жизнь в новое течение рок-музыки.