Pink Floyd выпустит альбом с неизданными треками

Фото: facebook.com/pinkfloyd

В октябре легендарные Pink Floyd выпустят новый альбом под названием The Endless River. В него войдут ранее неизданные треки британцев, в том числе новые записи, текст и музыка которых были сочинены 20 лет назад.

О том, что пластинка будет основана на материале 1994 года, сообщила в своем Twitter Полли Сэмсон, жена гитариста Pink Floyd Дэвида Гилмора. В 1994 году группа готовилась к изданию своего последнего альбома, The Division Bell. Таким образом, на новом альбоме будут звучать композиции клавишника Рика Райта, ушедшего из жизни в 2008 году.

Новость подтвердила на своей Facebook-странице Дерга Макбрум-Хадсон, бэк-вокалистка британской команды. Согласно сообщению, ее голос будет звучать на пластинке. "Это уже четвертый альбом Pink Floyd, на котором есть – думаю, ни один другой бэк-вокалист не смог бы похвастать этим", - написала Дерга.

"Утро": Рок-группа Pink Floyd выпустила первый альбом за 20 лет

В подготовке альбома не принимал участия Роджер Уотерс. Туром выход альбома сопровождаться не будет, сообщает издание Independent.

Pink Floyd – легендарная британская рок-группа, знаменитая философскими текстами, экспериментами с акустикой и альбомными обложками. Основан бэнд был в 1965 году студентами-архитекторами Ричардом Райтом, Роджером Уотерсом, Ником Мэйсоном и их другом Сидом Барреттом. В 1968 году к четверке присоединился Дэвид Гилмор, который заменил Барретта.

Последний альбом Pink Floyd, The Division Bell, вышел в 1994 году. Затем группа распалась. Последнее выступление классического состава датируется июлем 2005 года.