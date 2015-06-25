В "Москвиче" сыграют легендарную рок-оперу "Юнона и Авось"

Фото предоставлено организаторами

15 июля на сцене культурного центра "Москвич" состоится показ главной российской рок-оперы "Юнона и Авось".

Эту авторскую версию создатели спектакля называют новацией в жанре мирового музыкального театра и отмечают, что она призвана возвратить изначальную идею рок-оперы, в которой соединились традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой "городской" музыки, с образными и эстетическими приоритетами композитора.

Главный акцент сделан на музыкальную составляющую спектакля. Вокальные номера поставлены заслуженной артисткой РФ Жанной Рождественской, первой исполнительницей главных партий в рок-операх Алексея Рыбникова и многих знаменитых шлягеров советского кино ("Позвони мне, позвони", "Песня гадалки").

Над хореографическими номерами работала Жанна Шмакова (мюзиклы "Буратино", "Продюсеры", "Иствикские ведьмы"). Главным режиссером спектакля стал Александр Рыхлов, известный своими работами в театре, телевизионными и концертными программами.

Авторы – композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский.

Премьера рок-оперы "Юнона и Авось" состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, и вот уже 30 лет идет с неизменным успехом и полным аншлагом. В 1983 году знаменитый французский кутюрье Пьер Карден представил "Юнону и Авось" французской публике в театре Espase Cardin, затем последовали триумфальные гастроли по всему миру: США, Германия, Голландия. Впоследствии опера была поставлена в Польше, Венгрии, Чехии, Германии, Южной Корее.

Летом 2009 года во Франции, на международном фестивале Пьера Кардена, Театр Алексея Рыбникова представил новую редакцию рок-оперы, которая прошла с грандиозным успехом.