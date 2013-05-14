Фасад "Дома Меншикова" в Москве будет отреставрирован

Фото: Москва 24

Конкурс на реставрацию фасада "Дома Меншикова" объявлен в Москве. Его победителям предстоит в течение 160 дней воссоздать штукатурку, декоративные элементы, окна и двери здания 1778 года постройки.

Дом является объектом культурного наследия федерального значения и находится в бывшей городской усадьбе, принадлежавшей внуку могущественного временщика, другу и соратнику Петра I Сергею Меншикову. Он расположен по адресу: Газетный переулок, дом 1/12, строение 4.

В 1790 году главный дом был надстроен одним этажом, а в 1923 году полукруглые флигеля и флигель на углу улиц Герцена и Огарева были разобраны "по ветхости". В октябре 1917 года здесь произошло сражение между бойцами Красной гвардии и белогвардейцами.

Из документов, опубликованных на сайте госзакупок, следует, что итоги конкурса на реставрацию фасада "Дома Меншикова" подведут 17 июня. Начальная (максимальная) цена контракта составляет около 9,5 миллионов рублей.