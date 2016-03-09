Форма поиска по сайту

09 марта 2016, 08:55

Реставрацию Российской государственной библиотеки завершат в ноябре

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Реставрация Российской государственной библиотеки (РГБ) завершится в ноябре 2016 года. Будет восстановлен первоначальный облик фасада, а также колоннады библиотеки.

Помимо этого, в "Ленинке" заменят оконные рамы, отполируют мраморные подоконники. Для инвалидов установят пандус с антискользящим покрытием.

В Ивановском зале библиотеки, рядом с Домом Пашкова, откроется выставочный центр. Его посетители увидят книги, плакаты и рукописи из фонда РГБ.

На время реставрации закрывать библиотеку не планируется – она будет работать в обычном режиме.

Двухэтажное здание Ивановского зала было построено в 1913-1916 годах архитектором Николаем Львовичем Шевяковым специально для того, чтобы выставить большую картину Александра Иванова "Явление Христа народу".

"Большая Москва": Современная библиотека

При этом в 1936 году западная часть постройки была снесена, а затем выстроили торцевую стену, которая и поддерживает существующие колонны. Сейчас зал принадлежит РГБ.

"Ленинка" является крупнейшей в стране библиотекой. Была основана в 1862 в составе Румянцевского музея и располагалась в доме Пашкова, а в 1925 стала Государственной библиотекой СССР имени В. И. Ленина. Сейчас библиотека является ведущим научно-исследовательским учреждением в области библиотековедения, библиографии и книговедения, а также методическим и консультативным центром российских библиотек.

