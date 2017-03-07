Учебный театр ГИТИСа осенью закроют на ремонт до 2018 года

Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Учебный театр ГИТИСа в октябре 2017 года закроют на капитальный ремонт, передает ТАСС.
Ремонт проведут к 140-летию вуза. По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, театр планируют открыть к 8 марта 2018 года.
В ближайшее время планируется разработка проекта по комплексной реставрации вуза, отметил ректор. Финансироваться это будет не через ГИТИС, а через дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации.
В рамках реконструкции предстоит провести капитальный ремонт фасада здания, при этом его сохранят в неизменном виде. В помещениях появится звукоизоляция, а в зрительных залах оборудуют места для маломобильных групп граждан с установкой специального оборудования для слабовидящих и слабослышащих граждан.