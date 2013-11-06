Около половины жилых домов в Москве требуют ремонта – Хуснуллин

Фото: ИТАР-ТАСС

Примерно половина жилых домов столицы требуют капитального ремонта. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

Заммэра отметил, что в столице построено 430 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых 217 приходится на жилье. 108,5 миллиона квадратных метров жилья нуждается в капитальном ремонта, сообщает РИА Новости.

В этом году в Москве введут в эксплуатацию более 8,5 миллиона квадратных метров жилья. Это превышает рекордные показатели 2009 года на 200 тысяч квадратных метров.

Через два года власти планируют выйти на показатель в 10 миллионов квадратных метров жилья в год, а за ближайшие 20 лет собираются увеличить размер жилого фонда почти вдвое, в основном за счет строительства многоквартирных домов в Новой Москве, добавил Хуснуллин.