По следам "Ворона": почему так и не был снят ремейк культового фильма

Брэндон Ли в "Вороне". Фото: imdb.com

1 февраля исполнилось 50 лет со дня рождения актера Брэндона Ли. В 1993 году Брэндон был смертельно ранен на съемочной площадке фильма "Ворон". Мрачная экранизация комикса Джеймса О’Барра до сих пор остается на устах киноманов: в конце 2008 года анонсировали ремейк фильма.

За шесть лет у проекта-"долгостроя" сменилось четыре режиссера, а с роли главного героя на разных этапах переговоров "соскочили" не менее семи актеров. Так, сыграть рок-музыканта, который восстал из мертвых, чтобы отомстить за гибель своей невесты, уже не доведется Брэдли Куперу, Райану Гослингу и Люку Эвансу.

M24.ru вспоминает историю ремейка, съемки которого все никак не могут начаться.

Что было сначала

Фото: facebook.com/TheCrowMovie/

Оригинального "Ворона" (вышел в 1994 году) снимал Алекс Пройас, ("Я, робот" и "Знамение"). В основу картины лег одноименный черно-белый комикс Джеймса О’Барра.

В центре сюжета – рок-музыкант Эрик. Он собирается сыграть свадьбу со своей возлюбленной, но планам не суждено сбыться: накануне торжественного события в дом Эрика и его невесты Шелли врываются бандиты. Эрика убивают, девушку избивают и насилуют. Не приходя в сознание, она умирает в реанимации. Спустя год музыкант восстает из мертвых, чтобы отомстить за жестокую расправу, которую учинили с ним и его несчастной невестой.

Джеймс О’Барр придумал "Ворона" через три года после гибели собственной невесты. С ней случилось несчастье – девушку сбил пьяный водитель.

Джеймс О’Барр придумал "Ворона" через три года после гибели собственной невесты. С ней случилось несчастье – девушку сбил пьяный водитель.

Фото: facebook.com/TheCrowMovie/

Съемочную группу экранизации "Ворона" Алекса Пройаса с самого начала преследовали неприятности. Сначала ураган повредил оборудование, потом несколько рабочих получили травмы на площадке, сгорел грузовик с реквизитом. Закончилось все страшной трагедией с Брэндоном Ли, игравшим Эрика: актер был убит прямо во время съемок одной из сцен.

По сюжету, один из злодеев (роль исполнил актер Майкл Масси) с небольшого расстояния стрелял из револьвера 44 калибра в восставшего из мертвых Эрика. Когда Масси нажал на курок, Ли упал на землю, истекая кровью. Оказалось, что вместо холостого патрона в стволе по случайности оказался учебный (по другим данным, после предыдущего выстрела в нем застряла пуля, которую вышибло наружу).

28-летний актер потерял много крови. Спустя 12 часов после страшного инцидента он скончался в больнице.

Фото: facebook.com/TheCrowMovie/

Хотя к моменту гибели Брэндона Ли фильм не был доснят до конца, в итоге он все-таки вышел на экраны – и собрал в прокате более 140 миллионов долларов. На том, чтобы картина была доделана с помощью дублеров и использованием компьютерной графики, настояли мать Брэндона и его невеста Элиза (по несчастливой случайности, молодые люди должны были пожениться сразу после окончания съемок "Ворона"). Кадры трагедии были уничтожены, а сцена переснята. Фильм посвятили Брэндону и Элизе.

Позже мать Брэндона Ли подала в суд на съемочную компанию за халатность и выиграла дело. Майклу Масси, стрелявшему в Брэндона, никогда не предъявлялось никаких обвинений. Позже мать Брэндона Ли подала в суд на съемочную компанию за халатность и выиграла дело. Майклу Масси, стрелявшему в Брэндона, никогда не предъявлялось никаких обвинений. После трагедии Масси пережил серьезную депрессию. Однако актерскую карьеру он продолжил: Майкл до сих пор снимается, на его счету фильмы и сериалы "Семь", "Мыслить как преступник", "Игра", "Сахара", "Шоссе в никуда" и многие другие.





За "Вороном" последовало три фильма-сиквела: "Ворон 2: Город ангелов" (1996), "Ворон 3: Спасение" (2000), "Ворон: Жестокое причастие" (2005). Кроме того, было снято телепродолжение картины – сериал "Ворон: Лестница в небо" (1998).

Собственный фильм про восставшего из мертвых Эрика в конце 1990-х планировал снять рок-музыкант Роб Зомби. Он собирался написать сценарий и занять режиссерское кресло мистической картины "Ворон: 2037", но проект так и не был реализован.

Отец Брэндона, актер, режиссер и мастер китайских боевых искусств Брюс Ли, погиб при загадочных обстоятельствах примерно в том же возрасте, что и его сын. Трагедия, по иронии судьбы, произошла в разгар съемок фильма "Игра со смертью". Отец Брэндона, актер, режиссер и мастер китайских боевых искусств Брюс Ли, погиб при загадочных обстоятельствах примерно в том же возрасте, что и его сын. Трагедия, по иронии судьбы, произошла в разгар съемок фильма "Игра со смертью". Согласно официальной версии, причиной смерти стала редкая аллергическая реакция на таблетку от головной боли. Многие придерживаются альтернативной теории – считают, что Ли убил другой китайский мастер боевых искусств. Говорят, учителя не простили Брюсу того, что он раскрыл миру секреты кунг-фу. Один из мастеров якобы нанес ему удар "отсроченной смерти". По другой версии, Ли убила китайская мафия. Смерть Брэндона Ли также связывали с китайской мафией. Многие до сих пор считают, что ее представители прокляли все потомство Брюса Ли.



Возрождение "Ворона"

Декабрь, 2008 год Стивен Норрингтон собирается снять нового "Ворона"

Фото: facebook.com/TheCrowMovie/

Идею перезапустить того самого "Ворона", на съемках которого погиб Брэндон Ли, высказал в декабре 2008 британский режиссер Стивен Норрингтон ("Блэйд"). Он заявлял, что его фильм не будет мрачно-готичным, а скорее реалистичным, практически документальным – если такой эпитет, конечно, можно применить к мистическому триллеру. Продюсировать проект собиралась Relativity Media.

Июнь, 2010 год Сценарий "Ворона" пишет рок-музыкант Ник Кейв

Ник Кейв. Фото: facebook.com/nickcaveandthebadseeds/

К лету 2010 уже был почти готов сценарий ремейка, который вместе с Норрингтоном писал австралийский рок-музыкант Ник Кейв. Более того, к созданию фильма успели подключить художника-постановщика "Аватара" Роба Стромбера: он, как сообщала Relativity Media, начал работать над созданием совершенно новой визуальной концепции "Ворона".

Октябрь, 2010 год Норрингтон и Кейв покидают проект

Фото: facebook.com/TheCrowMovie

Старт съемок был запланирован на конец 2010 года, но уже в октябре Норрингтон (а также Кейв) покинули проект.

Западная пресса активно обсуждала причины их ухода. Так, ходили слухи, что сыграть Эрика в ремейке "Ворона" предложили Марку Уолбергу ("Боец") – а тот раскритиковал сценарий. Это и вызвало уход Кейва, а затем и Норрингтона.

Апрель, 2011 год Кресло режиссера занимает Хуан Карлос Фреснадильо, Relativity Media судится из-за прав на ремейк

Фреснадильо. Фото: imdb.com

Весна 2011 принесла ремейку "Ворону" нового режиссера – им стал Хуан Карлос Фреснадильо ("28 недель спустя"). Сценарий Кейва и Норрингтона положили в ящик, начались поиски нового сценариста.

Марк Уолберг, чье участие в проекте так и не получило официального подтверждения, раздумал сниматься в новом "Вороне". Потенциальной звездой фильма стал Брэдли Купер ("Мальчишник в Вегасе").

Начали ходить слухи о том, что у Relativity Media появились проблемы с правами на перезапуск картины. СМИ писали, что компания TWC подала на Relativity в суд, заявив, что права принадлежат ей.

Июнь, 2011 год "Ворону" находят нового сценариста

Фото: facebook.com/TheCrowMovie

В июне 2011 студия нашла нового сценариста – им стал Алекс Тсе ("Хранители"). Начало съемок наметили на конец года.

Август, 2011 год На роль Эрика планируют утвердить Брэдли Купера

Купер. Фото: imdb.com

Брэдли Куперу серьезно прочили главную роль: Хуан Карлос Фреснадильо после первых переговоров остался им очень доволен (СМИ писали, что у режиссера и актера совпали взгляды на проект). Однако в итоге Купер так и не подписал контракта: предпочел съемки в новом фильме режиссера оригинального "Ворона" Алекса Пройаса под названием "Потерянный рай".

По иронии судьбы, этот проект тоже оказался "долгостроем" - он до сих пор не вышел на экраны. Рассказать "Потерянный рай" должен был про противостояние архангела Михаила и Люцифера.

Октябрь, 2011 год Проект вновь остается без режиссера

Фото: facebook.com/TheCrowMovie

В октябре 2011 года стало известно, что Хуан Карлос Фреснадильо тоже променял "Ворона" на другой фильм, который так и не был снят – ремейк "Горца".

Главную роль вновь чуть не отошла Уолбергу. Ходили слухи о том, что Эрика также могут сыграть Чаннинг Татум ("Шаг вперед"), Джеймс МакЭвой ("Люди Икс") или Райан Гослинг ("Дневник памяти").

Из-за судебных разбирательств проект временно заморозили.

Ноябрь, 2011 год В интернете появляется концепт-арт с Брэдли Купером в роли Эрика



В ноябре в сети появился концепт-арт к "Ворону", созданный художником Диего Латорре. В образе Эрика – Брэдли Купер.

Январь, 2012 год Relativity Media уладила проблемы с правами на фильм

Фото: .facebook.com/TheCrowMovie

Уладив проблемы с правами на ремейк, Relativity Media начала поиски нового режиссера. Следующим утвержденным на этот пост кандидатом стал Франциско Хавьер Гутьеррес ("Три дня").

Апрель, 2012 год На роль Эрика "метит" Skrillex

Skrillex. Фото: facebook.com/skrillex

1 апреля в качестве шутки было анонсировано, что главную роль в "Вороне" исполнит музыкант Сонни Джон Мур, более известный как Skrillex.

Апрель, 2013 год Эриком может стать Том Хиддлстон

Хиддлстон. Фото: imdb.com

Следующий претендент на роль Эрика "всплыл" только через год. В 2012-м Relativity сообщила, что ведет переговоры с Томом Хиддлстоном ("Выживут только любовники"). Съемки фильма вновь наметили на конец года.

Ходили также слухи о том, что вместо Хиддлстона на экране появится Александр Скарсгард ("Настоящая кровь"), однако актер быстро опроверг эту информацию.

Май, 2013 год На роль Эрика утвердили Люка Эванса

Эванс. Фото: imdb.com

Новым Эриком в мае 2013 года объявили Люка Эванса ("Хоббит"). Продюсеры заявили, что из-за занятости актера принято решение передвинуть начало съемок "Ворона" на 2014 год.

Сам Эванс, рассказывая о своем видении фильма, отмечал, что ремейк должен быть настолько верен оригиналу, насколько это вообще возможно. Таким образом, планы на перезапуск, которые в 2008 году озвучивал первый потенциальный режиссер "долгостроя" Стивен Норрингтон ("Ворон" должен был стать реалистичной и почти документальной лентой), окончательно канули в лету.

Июль, 2013 год Креативным консультантом ремейка стал О'Барра

Фото: facebook.com/TheCrowMovie/

Креативным консультантом ремейка наконец-то назначили создателя комикса "Ворон" Джеймса О’Барра. Сообщалось, что новый сценарий фильма уже почти готов.

Декабрь, 2013 год Шелли может сыграть Кристен Стюарт

Стюарт. Фото: imdb.com

На роль Шелли, невесты главного героя "Ворона", начали, по слухам, рассматривать Кристен Стюарт, известную по саге "Сумерки". Однако эта информация так и не подтвердилась.

Декабрь, 2014 год Фильм опять меняет режиссера

Харди. Фото: imdb.com

В декабре 2014 года фильм вновь сменил режиссера – Гутьеррес променял "Ворона" на новую серию ужастика "Звонок". Выбор Relativity остановился на Корине Харди, снимавшем клипы The Prodigy, Biffy Clyro и Ed Sheeran. В этом году на экраны должен выйти его первый полнометражный фильм под названием "Святой".

Съемки наметили на весну 2015 года.

Январь, 2015 год Люк Эванс покинул проект

Фото: facebook.com/TheCrowMovie

В начале года Люк Эван заявил, что не будет сниматься в ремейке. Это не стало сюрпризом: еще в декабре он говорил в одном из интервью, что проект все еще находится в подвешенном состоянии, а ждать у моря погоды ему не хочется. Зато Харди с проекта не "соскочил" - напротив, он тут же уверил прессу, что все еще собирается снять "Ворона", причем так, что фильм окажется не хуже ни первой ленты, ни графической новеллы.

"Хочу представить эту историю таким образом, чтобы Ворон стал частью вселенной, в которой обитают герои фильмов Marvel и Dark Knight. Я намерен снять такой фильм, который мне самому, как фанату "Ворона", было бы интересно посмотреть", - говорил Харди.

Съемки многострадального ремейка с весны этого года никуда пока так и не перенесли - впрочем, в реалистичность этого плана, конечно, верится с трудом.

Анна Теплицкая