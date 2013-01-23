Мусульмане отпразднуют день рождения пророка Мухаммеда 27 января

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Мусульмане Москвы и всего мира 27 января отпразднуют праздник Мавлид ан-Наби – день рождения пророка Мухаммеда.

Одно из праздничных мероприятий в этот день пройдет с 17:00 в концертном зале Crocus City Hall. Организатором торжества является Совет муфтиев России.

На мероприятие приглашены депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, послы республик и представители московской интеллигенции. Общее число гостей составит 6200 человек. С приветственным словом к ним обратится муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

На сцене с мусульманскими религиозными песнопениями выступят популярные российские и зарубежные исполнители. Среди них – оркестр "Казан нуры" (Свет Казани), Зейн Бхиха из ЮАР, Элгун Гулиев из Азербайджана, Марат Умаров из Казахстана и другие гости из Киргизии, Турции, а также Боснии и Герцеговины.

Кроме того, посетителей мероприятия ждут театрализованные сценки и розыгрыш поездок на малое паломничество - умру. В фойе концертного зала будет работать выставка картин и шамаилей, национальной и мусульманской моды, а также презентация искусства арабской каллиграфии и эбру (рисования на воде).