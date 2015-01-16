Все о чудотворной воде: как москвичи встретят Крещение

Фото: M24.ru

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают праздник Крещения, во время которого принято погружаться в купели с освященной водой. Где в городе будут проходить купания и как обезопасить свое здоровье – в материале M24.ru.

Места для крещенских купаний

В Москве к празднику организуют 59 официальных мест для купания. Купели появятся в каждом округе. Полный перечень мест для купания на Крещение опубликован на портале открытых данных правительства Москвы. На карте отмечены и специально оборудованные места, и городские водоемы, соответствующие условиям безопасности.

На портале можно не только найти ближайшее для купания место, но и уточнить, есть ли там необходимые условия: раздевалки, туалет, пункт медпомощи, горячее питание. Здесь же можно посмотреть график работы купелей. Большинство мест для купания будет открыто с позднего вечера воскресенья, 18 января, до утра понедельника, 19 января.

Так, купания в центре Москвы разрешат только в специально оборудованных дубовых купелях на площади Революции. В Екатерининский и Новоспасский пруды в этом году окунаться запретили. Проверка показала, что вода в них не соответствует установленным гигиеническим требованиям.

В Южном округе купания пройдут в Верхнем Царицынском пруду, расположенном в музее-заповеднике "Царицыно" на улице Дольской, 1; в Борисовских прудах в районе Братеево (улица Борисовские Пруды, 2); пруду Бекет в Донском районе на Загородном шоссе, дом 2.

При этом крещенские купания в Коломенском отменены. Такое решение связано с низким уровнем воды и недостаточной толщиной льда в Дьяковском пруду и в Москве-реке.

Только одна купель будет работать на северо-востоке столицы. Окунуться в ледяную воду можно будет в Дворцовом пруду, напротив храма Живоначальной Троицы в Останкине по адресу: улица Останкинская, дом 7, строение 2.



"Купели на водоемах будут огорожены на расстоянии 20–50 метров. Вдоль ограждений будет растянута лента и будут стоять сотрудники полиции", – рассказал M24.ru главный госинспектор по маломерным судам столичного управления МЧС Владимир Волков.

По словам Волкова, мобильные купели в бочках и небольших надувных бассейнах будут организованы около монастырей, где нет подходящих водоемов. По данным Gismeteo, в Москве в ночь на 19 января температура ориентировочно будет составлять около семи градусов мороза.

Как рассказал представитель МЧС, из-за того, что на улице стоит теплая погода, на большинстве водоемов будет организовано купание с берега, а там, где толщина льда позволит выходить на него, будут положены настилы из дерева. "На лед одновременно будет разрешено выходить 5–10 купающимся, не более. Все будет зависеть от конкретного водоема и толщины льда на нем", – добавил Волков.

Главное – здоровье

Погружение в ледяную воду – провокация для организма. К этому процессу нужно относиться серьезно, считают врачи. Как рассказала M24.ru член комиссии Мосгордумы по здравоохранению, главный врач московской клинической больницы № 57 Ирина Назарова, прежде чем залезать в воду зимой, лучше пройти осмотр у терапевта и получить у него разрешение.

"Человек должен знать, нет ли у него повышенного давления, нарушения ритма, каких-то хронических легочных заболеваний. Конечно, купание в проруби – это очень хорошо, но провоцирует различные обострения. Мне просто приходилось быть доктором на заплыве моржей на Байкале. Например, если у человека высокое давление, то оно может еще повыситься и спровоцировать нарушение ритма.

Даже если человек здоровый, то ему лучше получить разрешение врача. Надо проверить, как человек переносит понижение температуры. То есть провокационный холодный тест не должен вызывать появления болей в горле или каких-то других осложнений. Необходимо постепенно готовиться к этому моржеванию. Нельзя просто так сломя голову прыгать в ледяную воду", – пояснила Назарова.

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Стоит отметить, что, по мнению некоторых врачей, купание в неморозную погоду более опасно для здоровья. Однако Ирина Назарова отметила, что погодные явления "не принципиально важный фактор".

"Когда человек выходит из воды, если сразу надевает теплую сухую одежду, носки, то все будет нормально. Самое главное, чтобы не было заболеваний, которые могут обостриться – это первое. И второе – нужна постепенная подготовка. Если холод и холодную воду хорошо переносит, то все в порядке", – добавила главврач.

Тем же, кто почувствует себя плохо во время купаний, помогут медики. Так, десять бригад скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи будут дежурить в ночь крещенских купаний в Москве у девяти водоемов, где ожидается наибольшее количество людей. Еще 16 бригад будут находиться в резерве на подстанциях.

Возле некоторых водоемов по заявкам префектур будут находиться врачебно-сестринские бригады из амбулаторно-поликлинических центров.

Безопасность

Семь тысяч сотрудников полиции обеспечат общественный порядок во время празднования Крещения Господня. По словам руководителя столичного департамента региональной безопасности Алексея Майорова, безопасность граждан в местах Крещенских купаний зависит от толщины льда.

Кроме того, в настоящее время на пруду Мещерск специалисты МЧС отрабатывают сценарий возможного ЧП во время крещенских купаний.

Спасатели продемонстрировали, как правильно вести себя в непредвиденных обстоятельствах, когда кто-то при плохом самочувствии или со страхом окунается в купель. В случае если что-то пойдет не так, водолазы незамедлительно помогут. Спасатели также проработали отдельные ситуации, связанные с теми, кто игнорирует официальные места для купания.

"Видно, если человек начинает теряться, бывает так, что переоценивает свои возможности – сразу под руку подхватил и вывел. Если вдруг что-то происходит, когда он погружается в воду – наши костюмы позволяют находиться в воде длительное время – нырнуть, поднять человека, ребята помогут его вытащить", – рассказал водолаз ПСС "Мещерское" Станислав Филатов.

"Интервью": Владимир Волков – о безопасности при купаниях на Крещение

В местах проведения крещенских купаний также будут работать теплые раздевалки.

"Очень важно, чтобы граждане, которые прибывают для проведения этого обряда, могли зайти в теплую раздевалку, переодеться. Такие раздевалки будут оборудованы в каждом месте купания. Также будут оборудованы места, где можно будет выпить горячий чай, съесть горячую пищу", – рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Подъезды и подходы будут охраняться работниками полиции. Работники территориального подразделения МЧС будут вести работу по оказанию первой помощи, будут работать спасательные подразделения. В целом, вместе с работниками коммунального хозяйства, задействовано будет на местах купания около трех тысяч человек, которые будут заниматься обслуживанием, отметил Бирюков.

Если посетить купания не удается

В том случае, если принять участия в крещенских купаниях не получится, то за ними можно будет понаблюдать в режиме онлайн. Видеотрансляции с мест, где организуют купели, будет доступна на сайте "Окно в город". Власти планируют транслировать изображение с городских камер, выходящих на проруби и купели.

Сотрудники департамента информационных технологий сейчас подбирают камеры, которые смотрят на площадки, где будут организованы купели, и разворачивают их в подходящие стороны.

По словам представителя ведомства Елены Новиковой, специалисты уже определили камеры, которые выходят на водоемы в парке "Покровское-Стрешнево", в Строгинской пойме и водохранилище в Войковском районе. "Сейчас мы ищем и другие площадки, где можно будет организовать трансляцию, всего планируется охватить 5–10 мест", – отметила Новикова.