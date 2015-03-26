Фестиваль "Времена и эпохи" перенесет гостей в Древний Рим

В этом году фестиваль "Времена и эпохи" будет посвящен античности

6 и 7 июня в "Коломенском" пройдет фестиваль "Времена и эпохи". Как сообщил журналистам на пресс-конференции первый заместитель главы департамента национальной политики и туризма Сергей Шпилько, темой мероприятия станет Рим.

"Этот фестиваль создается реконструкторами со всего мира, которые отбираются для участия в течение года. Они проводят в нашем городе три-четыре дня, посещают музеи. Они же сами и являются инвесторами самого проекта. Проект развивается при поддержке города, но в первую очередь - как инвестиционный", - передает слова замглавы ведомства корреспондент M24.ru.

В рамках фестиваля возведут храм Марса, кельтские постройки друидов, сообщил главный координатор оргкомитета "Времен и эпох" Алексей Овчаренко. Над этими проектами уже работают кандидаты исторических наук.

"Первые заявки на участие начали поступать уже в октябре. Фестиваль 2015 года станет самым представительным как по количеству реконструкторов, так и по количеству стран, которые посетят фестиваль - Италия, Австрия, Болгария, Молдавия, Белоруссия и другие . Группы будут приезжать по 30-40 человек", - добавил Овчаренко.

2 и 3 мая в "Коломенском" пройдет также предварительный этап фестиваля, в рамках которого представят конный рыцарский турнир.

"Времена и эпохи" - фестиваль исторической реконструкции, который проходит с 2011 года. В 2011 году тема звучала как "Древняя Русь своими глазами", в 2012-м фестиваль посвятили концу Смутного времени, в 2013-м - Средневековью, в 2014-м - началу Первой мировой войны.