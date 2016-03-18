В Московском зоопарке реконструируют мост через улицу Большая Грузинская

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Пешеходный мост в Московском зоопарке через улицу Большая Грузинская решено реконструировать. Как сообщает пресс-служба департамента строительства, технического заказчика на данный проект выберут с помощью конкурса.

Существующий мост плохо справляется с наплывом посетителей в выходные и праздничные дни. Родителям с детьми, с колясками, пожилым людям приходится стоять в очереди на мост.

Победителю конкурса предстоит демонтировать нынешний мост и построить новый, который удваивал бы пропускную способность. Планируется, что потоки посетителей на мосту разведет специальное разделительное ограждение, которое будет выполнено из ударопрочного клееного стекла с подсветкой.

Для маломобильных граждан установят пандусы и наружные лифты грузоподъемностью до 1000 килограмм. Пандусы, как и сам мост, оборудуют электрообогревом на зимний период во избежание образования наледи. Кроме того, на мосту высадят различные растения и деревья.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 11,8 миллиона рублей. Продолжительность этапа проектирования не должна превышать 11,5 месяцев с момента заключения государственного контракта. Подведение итогов конкурса состоится 20 апреля.

Напомним, сегодня, 18 марта, в Московском зоопарке состоится открытие Музея слонов. В рамках открытия известный телеведущий Павел Любимцев проведет лекцию о слонах. Он расскажет о жизни этих животных в природе и в Московском зоопарке.

Посетители музея узнают об анатомии, физиологии, привычках и среде обитания самого большого сухопутного млекопитающего Земли. Рассказ о слонах проиллюстрирован фотографиями, рисунками и видеороликами.