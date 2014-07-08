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Проекты

08 июля 2014, 15:37

Триумфальную площадь выложат тремя видами гранита

реконструкция улицы проекты Триумфальная площадь Юлия Бурдова

Фото: M24.ru

Во время реконструкции Триумфальную площадь выложат тремя видами гранита, рассказала в интервью M24.ru архитектор и один из основателей компании BuroMoscow Юлия Бурдова.

"У нас будет три вида гранита и очень сложный рисунок мощения, в котором сочетаются три цвета от черного до практически белого", - уточнила она.

По ее словам, рисунок мощения будет представлять собой паттерн из треугольников и полос, сочетающий в себе разные оттенки гранита.

"Рисунок достаточно крупный, одна сторона треугольника доходит до двух метров. Такой гипермасштаб очень хорошо будет смотреться на этой площади, объединит все пространство", - добавила архитектор.

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Помимо гранита, в отделке Триумфальной площади будут использоваться бетон и дерево, а также специальный вид стекла для ограждения павильонов.

Напомним, проект благоустройства Триумфальной площади москвичи выбрали, проголосовав с помощью приложение "Активный гражданин". Обновленная Триумфальная площадь станет полностью пешеходной и получит четкие границы. Она будет разделена на тихую и шумную зоны. Здесь планируют разместить многофункциональные павильоны, подземную парковку и разбить сиреневый сад.

На площади появится смотровая площадка и навесы с качелями, а кроме того, будет высажен сиреневый сад, многолетники, злаки, а также липы и клен Гиннала.

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