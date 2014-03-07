Место для переноса Шуховской башни определят к 1 мая

Фото: ИТАР-ТАСС

Шуховскую башню перенесут в новое место. Соответствующий законопроект, подготовленный Минкомсвязи России, опубликован на едином портале раскрытия правовой информации.

Согласно проекту, работы включат в себя разборку и последующее восстановление башни на новом месте в объемах и пропорциях, повторяющих построенное в 1922 году сооружение. До 1 мая министерство культуры России и правительство должны определить место для переноса башни и подготовить источники финансирования.

Работы по демонтажу башни возложат на ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть". В свою очередь министерство финансов, согласно документу, должно выделить 97,2 миллиона рублей в качестве возмещения предприятию части расходов.

Как говорится в документе, проект Минкомсвязи уже согласован с Минкультуры, Минэкономразвития, Минфином, Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, а также со столичным правительством.

Ранее министерство культуры России выступало против демонтажа Шуховской башни. В ведомстве считали, что снос исторического сооружения равносилен его уничтожению, а перенос башни допустим только в исключительном случае. Например, когда его сохранение на историческом месте невозможно.

Напомним, передать башню на Шаболовке в собственность города решили специалисты министерства связи и массовых коммуникаций. Шуховская башня использовалась для радиотрансляций с 1922 года, а с 1939-го начала телевещание. После возведения Останкинской башни Шуховская прекратила вещание. С момента постройки башню ни разу не ремонтировали. По оценке специалистов, уже через пять лет сделать это будет невозможно, а сейчас существует опасность обрушения 148-метрового строения.