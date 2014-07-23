"Спартак" намерен взыскать со своего партнера по рекламе 7 млн рублей

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ОАО "Футбольный клуб "Спартак-Москва" подал в арбитраж Москвы иск о взыскании с ООО "Бизнессистема", которое являлось партнером клуба по рекламе, около 7 миллионов рублей.

Предварительные слушания по иску суд назначил на 29 сентября, информирует РАПСИ.

ФК "Спартак-Москва" в феврале 2010 года сообщил о подписании с агентством спортивного маркетинга "Бизнессистема" трехлетнего соглашения о сотрудничестве. По условиям соглашения "клуб передал компании исключительные права на размещение рекламных носителей и реализацию рекламных возможностей клуба в значительном объеме (около 30 позиций)".