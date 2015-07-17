Форма поиска по сайту

17 июля 2015, 00:01

Экономика

Депутаты предлагают убрать с Арбата рекламщиков и зазывал

Фото: m24.ru

Арбатские депутаты предлагают убрать с пешеходной зоны уличных зазывал и рекламщиков в костюмах ростовых кукол. Об этом m24.ru сообщил глава муниципального округа Евгений Бабенко. По его словам, такая реклама портит исторический облик Арбата. В департаменте СМИ пояснили, что этот вопрос пока никак не регулируется законом.

"Я бы с удовольствием убрал с улиц ходячие "бутерброды", которые предлагают заезды в гостиницы, хостелы, дешевых товаров. Они не несут информативности, а просто навязчиво и нетактично предлагают свои услуги. В идеале необходимо проверить рекламу на пешеходных улицах, людей с информационными досками", - заявил Бабенко.

По мнению депутата, вся остальная реклама также должна гармонировать с окружающей обстановкой. "Каждый дом на Арбате несет за собой исторический багаж. Поэтому реклама, которая располагается на улице, должна соответствовать этому. Она должна сочетаться с эстетикой и историей улицы, а не представлять собой просто кричащие вывески" – пояснил Бабенко.

По его словам, арбатские депутаты хотят обсудить эти вопросы со столичными властями.

Пресс-секретарь департамента СМИ и рекламы Константин Горохов пояснил m24.ru, что на сегодняшний день подобная реклама никак не регулируется. Однако департамент "готов поддерживать дискуссии на эту тему и выступить экспертной стороной для урегулирования вопроса уличной рекламы".

Председатель отраслевого отделения по Рекламе Федерального межотраслевого совета организации "Деловая Россия" Илья Котов считает, что без рекламщиков-зазывал в центре столицы москвичам и гостям города будет комфортней.

"Нужно подумать над юридической стороной вопроса. Ведь нельзя запретить человеку одеваться определенным образом. С точки зрения красоты и привлекательности исторического центра и удобства передвижения пешеходов по тротуару, реклама такого типа, конечно, минус для города" – сказал Котов.

Напомним, что 14 июня 2013 года в Москве утвердили схему размещения рекламных конструкций. Количество мест для рекламы сократилось на 30%, а в центральной части города – на 70%. Впервые за 20 лет столицу поделили на 14 зон. Рекламные конструкции размещают после проведения открытых аукционов. По оценкам властей, ежегодные доходы города от рекламы составят 250 миллионов долларов.

Тем временем в июне активисты предложили запретить уличную рекламу нижнего белья, потому что она отвлекает водителей на дороге. Московские власти в свою очередь заверили, что во время религиозных праздников готовы оградить верующих от оскорбляющих уличных вывесок.

Элиза Таян, Ольга Афанасьева

