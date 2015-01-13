ФАС ограничит громкость рекламы на радио и ТВ

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Федеральная антимонопольная служба России подготовила проект методики измерения громкости рекламы в теле- и радиопрограммах. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Проект методики предполагает измерение громкости рекламных роликов, а также пятиминутных фрагментов программы, прерываемой рекламой.

При этом громкость рекламы не должна превышать громкость теле- или радиопередачи более чем на 1,5 LU.

LU (Loudness Unit) - новая единица измерения громкости аудиосигнала, рекомендованная Европейским вещательным союзом.

LU (Loudness Unit) - новая единица измерения громкости аудиосигнала, рекомендованная Европейским вещательным союзом.



В ФАС отмечают, что превышение значения громкости рекламы более чем на 1,5 LU может стать основанием для применения ведомством "мер воздействия, предусмотренных российским законодательством".

В документе уточняется, что методика разработана на основе рекомендаций Международного телекоммуникационного союза и Европейского вещательного союза.

В конце октября прошлого года Совет Федерации одобрил поправки в закон "О рекламе", направленные на ограничение громкости рекламы на ТВ и радио. Они содержат норму, устанавливающую требование к уровню громкости рекламного сообщения - звук не должен превышать средний уровень громкости прерываемой рекламой программы.

По мнению авторов поправок, они позволят увеличить эффективность государственного надзора в сфере рекламы.

Новая редакция закона "О рекламе" должна вступить в силу с 25 мая 2015 года.