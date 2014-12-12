Федеральные власти передадут Москве контроль за рекламой и правами потребителей

Фото: ТАСС/ Ростислав Кошелев

Москва сможет самостоятельно следить за содержанием наружной рекламы и соблюдением прав потребителей. Об этом M24.ru сообщил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. По его словам, полный перечень полномочий который передадут Москве и другим пилотным регионам от федеральных ведомств, будет готов в первом квартале 2015 года. В частности, столице может также перейти контроль за осуществлением госзакупок. Руководитель департамента СМИ и рекламы Владимир Черников добавил, что мэрия станет дублировать полномочия ФАС по надзору за рекламой. Город будет следить за содержанием роликов и наружной рекламы - ложными сведениями, незаконной рекламой алкоголя и т.д.

"В 2015 году мы планируем реализовать эксперимент, в рамках которого мы передадим часть функций контрольно-надзорных федеральных органов на уровень субъектов. Для этого мы сейчас определяем перечень функций и сферы контроля", - отметил Абызов. Полный перечень определится в первом квартале будущего года. Москва станет одним из пилотов по передаче полномочий

В качестве примера министр привел функции по контролю и надзору в сфере соблюдения закона "О рекламе", которые сейчас выполняет ФАС. "В первую очередь это касается вопросов размещения наружной рекламы, которыми должен заниматься город", - пояснил он.

Также мэрия может получить функции по надзору за защитой прав потребителей. Сейчас за этим следит Роспотребнадзор. "Есть более сложные функции Роспотребнадзора и Росздравнадзора – это контроль эпидемий, которые не имеют административных границ. Здесь требуется осторожность", - заявил Абызов.

Также планируется обсудить вопрос передачи Москве контроля госзакупок, но решений по этому вопросу пока не принималось.

Руководитель департамента СМИ и рекламы Владимир Черников пояснил M24.ru, что город будет осуществлять контроль за содержанием рекламы. Речь идет, например, о ложных сведениях в рекламе, об использовании изображений детей вне рекламы детских товаров, нарушениях в рекламе алкогольной продукции и прочих. "При этом мы будем работать совместно с ФАС, они также сохранят свои полномочия по контролю за соблюдением закона о рекламе", - заявил Черников. Перейдет ли в будущем контроль за содержанием рекламы полностью в ведение департамента СМИ и рекламы, пока не известно, добавил он.

Руководитель ведомства отметил, что специалисты департамента готовы к получению новых функций. "Мы будем проводить инспекции города по оценке содержания городской рекламы, - рассказал Владимир Черников.- Также будет создан экспертный совет, который будет анализировать результаты инспекции. Если эксперты сочтут содержание рекламы ненадлежащим, то об этом сообщат рекламодателю. Он должен будет ее демонтировать".

В пресс-службе ФАС РФ сообщили, что знают о возможной передаче полномочий и принимают участие в всех обсуждениях этого процесса. "Последнее обсуждение и состоялось на заседании Открытого правительства второго декабря", - отметил представитель службы.

Заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров добавил, что, согласно постановлению Конституционного суда от ноября 1997 года, предписания закона "О рекламе" реализуют положения Конституции РФ о запрете недобросовестной конкуренции. "Тем самым, рекламное законодательство напрямую связано с защитой конкуренции, которой и занимается антимонопольная служба", - заявил он.

Москва уже получила от федеральных властей полномочия по весовому контролю грузовиков. Также с ноября 2013 года столичные власти получили возможность самостоятельно выписывать штрафы за нарушения правил парковки, а с января 2014 года - изымать алкоголь из магазинов торгующих без лицензии.





Генеральный директор “Эспар-Аналитик” Андрей Березкин отметил, что департамент СМИ и рекламы принял верное решение, объявив о создании экспертного совета. "И сейчас, когда нарушениями рекламы занимается ФАС, вопрос законности той или иной рекламы обсуждается на экспертном совете", - пояснил он. Он также добавил, что в состав совета следует обязательно включить представителей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), а также рекламных компаний.

Дарья Миронова, Марина Курганская