Режиссеры: Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников и Дмитрий Пьянов выступили в рамках московского международного фестиваля рекламы и маркетинга Red Apple. Прямую трансляцию мероприятия провело сетевое издание M24.ru.

Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

Его театральные спектакли имеют ошеломительный успех как в Москве, так и за рубежом, а его фильмы принимают участие и завоевывают призы на международных кинофестивалях (например, картина "Изображая жертву" получила Главный приз первого Римского международного кинофестиваля Festa del Cinema).

Кирилл Серебренников отлично владеет классическим жанром оперы и ставит Уильяма Шекспира, Александра Островского, Михаила Лермонтова и др. Он режиссирует рекламные ролики, снимает клипы, преподает в Школе-студии МХАТ, руководит театральным направлением "Платформа", "Седьмой студией", международным фестивалем "Территория" и Гоголь-центром.

Кирилл Серебренников родился 7 сентября 1969 года в Ростове-на-Дону, там же с отличием окончил школу и поступил на факультет физики Ростовского государственного университета, по окончании которого получил красный диплом.

Интерес к режиссуре у Серебренникова появился еще в студенческие годы. После нескольких успешных постановок в любительском театре он решил применить свое мастерство на профессиональной сцене. На протяжении нескольких лет режиссера приглашали к сотрудничеству почти все театры Ростова-на-Дону, а его спектакли признавались лучшими и получали призы на всероссийских фестивалях.

Серебренников также работал на телевидении (телеведущий каналов "ТВ-3" и "СТС государственного "Дон-ТР"), в рекламе и в шоу-бизнесе, а с 1998 года увлекся кинематографом. Первой его работой в кино стал сериал "Ростов-папа" (2001). Потом появились фильмы "Постельные сцены" (2003), "Рагин" (2004), "Изображая жертву" (2006), "Юрьев день" (2008) и другие.

Свой первый спектакль в Москве режиссер поставил в 2001 году: на сцене Центра драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина вышла его постановка по пьесе Василия Сигарева "Пластилин". Этот спектакль впоследствии стал лауреатом многих международных фестивалей.

Среди московских постановок Серебренникова - "Откровенные полароидные снимки" Марка Равенхилла (театр имени А. С. Пушкина), "Терроризм" и "Изображая жертву" братьев Пресняковых, "Мещане" Максима Горького, "Лес" Александра Островского, "Господа Головлевы" Михаила Салтыкова-Щедрина, "Киже" Юрия Тынянова, "Трехгрошовая опера" Бертольда Брехта (МХТ им. А. П. Чехова) и многие другие. Более подробную информацию можно получить здесь.

Проект "Платформа" и "Седьмая студия" (http://www.platformaproject.ru/)

Проект "Платформа" стартовал в октябре 2011 года. Театральная площадка была размещена на территории Винзавода. Основателем, идеологом и худруком пространства стал Кирилл Серебренников. Сцена "Платформы" была предназначена для экспериментов на стыке театра, танца, современной музыки и медиа.

За время своего существования проект приобрел мировую известность. На "Платформе" проводились такие события, как концерт-календарь "Арии", в рамках которого 12 хореографов, режиссеров, художников со всего мира инсценировали 12 оперных арий, и премьера оперы Сергея Невского "Аутланд" с участием голландского ансамбля VocaalLab, посвященная важной проблеме детского аутизма и многое другое.

Кроме того, на площадке состоялось множество дискуссий, мастер-классов, кинопоказов, адресованных как профессионалам, так и широкой публике. На "Платформе" можно вживую пообщаться с лучшими режиссерами, хореографами и музыкантами.

"Платформа" также стала и основной площадкой для "Седьмой студии" -театра, возникшего в 2011 году из актерско-режиссерского курса Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ. Здесь было выпущено несколько премьер, например, "Метаморфозы" по Овидию, "Охота на Снарка" по Льюису Кэрроллу, "Сон в летнюю ночь" по Шекспиру и многое другое. Некоторые из этих постановок были приглашены на гастроли во Францию и Голландию.

Накопленный с годами опыт переходит не только к ученикам, но и к тем, кто хочет добиться успехов в области театральной деятельности, рекламы, киноиндустрии и многого другого, с чем связано творчество Кирилла Серебренникова.

Пикник "Афиши"

Пикник "Афиши"

Пикник "Афиши" - крупнейший в Москве музыкальный фестиваль на открытом воздухе, ежегодно собирающий на своей территории около 50000 человек.

В разные годы на сцену Пикника выходили группы Pet Shop Boys, Franz Ferdinand, Ms. Lauryn Hill, Mika, The Drums, Mos Def, Madness, The Future Sound of London, Theophilus London, Fuck Buttons, Múm, Beirut, Junior Boys, Clinic, The Editors, Amanda Palmer, Roots Manuva, Music Go Music, Hercules and Love Affair, "Аквариум", "Мегаполис", "Ленинград", Земфира, "Мумий Тролль" и еще более 500 артистов.

Помимо музыки Пикник "Афиши" предлагает обширную гастрономическую программу, маркет с самыми модными вещами, всевозможные игры, кино, современное искусство и еще миллион способов провести свободное время.

Международный фестиваль "Территория"

Международный фестиваль "Территория"

Фестиваль существует с 2006 года. В состав Арт-директоров "Территории" входят известные театральные деятели: Евгений Миронов (актер театра и кино, художественный руководитель Театра Наций), Кирилл Серебренников, Роман Должанский (театральный критик, арт-директор фестиваля NET), Чулпан Хаматова (актриса театра и кино, соучредитель благотворительного фонда "Подари жизнь") и др.

Каждый год главными зрителями и участниками фестиваля становятся студенты театральных и творческих вузов России и стран ближнего зарубежья. Они приезжают на "Территорию", чтобы увидеть самые прогрессивные театральные спектакли и принять участие в мастер-классах ведущих деятелей мировой культуры.

Гоголь-центр

История этого театра началась с 1925 года – тогда при профсоюзе железнодорожников был организован Передвижной театр драмы и комедии. Спустя несколько лет он назывался Центральном театром транспорта, а с 1959 года стал Московским драматическим театром им. Н.В. Гоголя.

В разные годы художественными руководителями театра были режиссеры Владимир Голъдфельд, Александр Дунаев, Сергей Яшин и др.

В 2012 году худруком был назначен Кирилл Серебренников. Тогда же театр был реформирован и переименован в Гоголь-центр. Для работы в нем пригласили трей резидентов: хореографическую компанию "Диалог Данс", студию SounDrama, создавшую совершено новый эстетический язык, и одна из самых молодых и перспективных театральных команд "Седьмая студия".

Позиция Гоголь-центра - не ограничивать себя жанровыми рамками, а стремится к созданию наиболее полной картины современного искусства.

Фестиваль Red Apple

Единственный Московский Международный Фестиваль Рекламы и Маркетинга. Каждый год на нем встречается рекордное количество творческих людей из разных стран мира. А в жюри фестиваля входят представители самых известных рекламных компаний.

История фестиваля началась в 1992 году, когда фонд поддержки рекламопроизводителей объявил конкурс рекламных роликов. Идейным вдохновителем конкурса стал Владимир Ананич (президент фонда). В 1994 году к организации фестиваля подключилась Ассоциация рекламных агентств России, а в ноябре 1995 года он получил статус международного.

Через семнадцать лет успешного существования фестиваль назвали Red Apple, что означало яркую индивидуальность, лидерскую позицию и высокий статус.

В 2009 году Red Apple трансформировался в Московский Международный Фестиваль Рекламы и Маркетинга.

В 2011 году президентом фестиваля стала Элла Стюарт, Председатель Совета директоров, Главный управляющий директор BBDO Russia Group.

Известные международные фестивали и события в области рекламы

"Каннские львы" - первый фестиваль проводился в Венеции в сентябре 1954 года. Лев с площади San Marcos стал прототипом награды. С 1977 года Фестиваль обрел постоянной место жительства - Канн. Ежегодно в Каннах встречаются всемирно известные профессионалы рекламной индустрии. В ходе проведения Фестиваля устраиваются выставки, показы, мастер-классы и тематические семинары.

"Золотой барабан" (Golden Drum) - европейский фестиваль рекламы, который ежегодно проводится в Любляне, Словения. Премия Golden Drum Awards учреждена в 1994 году с целью награждения лучших творческих работ представителей рекламной индустрии Европы.

Clio AwClio Awards - один из старейших международных рекламных фестивалей, который начал работу еще в 1959 году. В течение мнгих лет организаторы собирают лучшие работы из агентств со всего мира. Награда Clio присуждается за мастерство и креативность в области телевидения, печати, дизайна, радио и интернета. Фестиваль ежегодно проходит в Майами в начале мая и длится четыре дня.

"Ночь пожирателей рекламы" - придумал Жан Мари Бурсико. В детстве он часто ходил в кино и одннажды, возвращаясь домой после очередного кинопросмотра, заметил, как уборщик около кинотеатра выбрасывает в мусорный бак обрывки кинопленки. Оказалось, что это были рекламные ролики, которые в 1960-х годах на определенный срок вклеивались в каждый фильм, а после окончания рекламной кампании ролики вырезались и выбрасывались за ненадобностью. Жан Мари решил собирать эти обрывки. Он хранил их в обувной коробке, которая стояла под кроватью. Через несколько лет пленкой были заполнены уже более десяти коробок. Это стало началом уникальной коллекции Бурсико, которая сегодня известна под названием "Синематекае. Ежегодно Жан Мари Бурсико лично отбирает из этой коллекции 400 роликов, которые и составляют программу "Ночи пожирателей рекламы".

Сегодня "Ночь пожирателей рекламы" - самый крупный международный проект в области рекламы. Это демонстрация наиболее креативных, смешных и удивительных рекламных роликов, собранных со всего мира.

Полуторачасовые блоки рекламы прерываются на сорокаминутные перерывы, во время которых зрители могут переключиться на всевозможные развлечения внутри кинотеатра: посетить бары и кафе, получить сувениры и поучаствовать в разнообразных конкурсах.