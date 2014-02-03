Госдума предлагает отказаться от рекламы в патриотических фильмах

Патриотические фильмы планируют показывать без рекламы

Комитет Госдумы по информационной политике, технологиям и связи призывает российские телеканалы отказаться от рекламы в патриотических фильмах. В ближайшие дни депутаты обсудят этот вопрос на заседании, передает радио "Москва FM".

По мнению членов комитета, постоянные прерывания социально важных картин на рекламу нивелируют воспитательную составляющую, которую несет в себе картина.

С этой точкой зрения не согласен президент Академии российского телевидения Александр Акопов. "Раньше в детских передачах был подобный запрет на рекламу, в итоге их перестали снимать, резко сократилось число детских фильмов. Здесь подобная ситуация. Патриотические, социално важные, фильмы будут снимать, но не будут показывать", - заявил он в эфире радио "Москва FM".

По мнению Акопова, нужны другие методы. Например, самостоятельное, отраслевое регулирование, через различные объединения кинокомпаний и телеканалов. "Сегодня каналы в состоянии самостоятельно регулировать рекламу", - заверил он.

Отметим, что по итогам заседания Госдумы планируется принять обращение к крупным федеральным каналам и профессиональным объединениям в сфере кино с просьбой проработать новые правила и регламент показа патриотических фильмов.