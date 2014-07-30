Рейс "Московии" в Узбекистан задержали за неоплату обслуживания

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Вылет самолета "Московии" из Домодедово в Карши (Узбекистан) задержан из-за неоплаты аэронавигационного обслуживания, сообщает "Интерфакс".

Самолет должен был отправиться в 2.00 30 июля, но вылет перенесли на 17.30. По некоторым данным, у авиакомпании есть задолженность за аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Узбекистана, и "Московия" предпринимает меры для ее погашения.

Ранее Росавиация запретила "Московии" продавать билеты на регулярные рейсы. Такое решение приняли по итогам проверки авиакомпании из-за массовых задержек внутренних и зарубежных рейсов в период с 11 по 13 июля. Также выяснилось, что задолженность по зарплате в авиакомпании составляет 42 миллиона рублей.

Напомним, 11 июля стало известно, что российские туристы вторые сутки не могут вылететь из черногорского города Тиват в Москву в связи с проблемами в "Московии".

Пассажиров не пускали в самолет и предложили купить себе новые билеты у другого перевозчика. С такими же проблемами столкнулись и люди, которые приобрели в "Московии" билеты на рейсы в Анталию из Волгограда и Астрахани. Рейс в российскую столицу из Ташкента вообще отменили.