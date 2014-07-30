Рейс "Московии" в Узбекистан задержали за неоплату обслуживания

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Вылет самолета "Московии" из Домодедово в Карши (Узбекистан) задержан из-за неоплаты аэронавигационного обслуживания, сообщает "Интерфакс".
Самолет должен был отправиться в 2.00 30 июля, но вылет перенесли на 17.30. По некоторым данным, у авиакомпании есть задолженность за аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Узбекистана, и "Московия" предпринимает меры для ее погашения.
Ранее Росавиация запретила "Московии" продавать билеты на регулярные рейсы. Такое решение приняли по итогам проверки авиакомпании из-за массовых задержек внутренних и зарубежных рейсов в период с 11 по 13 июля. Также выяснилось, что задолженность по зарплате в авиакомпании составляет 42 миллиона рублей.
Напомним, 11 июля стало известно, что российские туристы вторые сутки не могут вылететь из черногорского города Тиват в Москву в связи с проблемами в "Московии".
Пассажиров не пускали в самолет и предложили купить себе новые билеты у другого перевозчика. С такими же проблемами столкнулись и люди, которые приобрели в "Московии" билеты на рейсы в Анталию из Волгограда и Астрахани. Рейс в российскую столицу из Ташкента вообще отменили.
История вопросаАвиакомпания "Московия" осуществляет внутренние и международные коммерческие воздушные перевозки пассажиров и грузов (включая опасные грузы) и авиационные работы на территории Российской Федерации и за рубежом.
Представительства компании расположены в Республике Узбекистан (Наманган, Андижан, Бухара), в Азербайджанской Республике (Гянджа), в Республике Армения (Ереван), а также в городах Российской Федерации: Иркутске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Комсомольске-на-Амуре, Сочи, Барнауле.