Росавиация запретила российским перевозчикам летать над Украиной

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Российские авиакомпании прекращают транзитные полеты над территорией Украины. С 18 июля все маршруты изменятся таким образом, чтобы самолеты не попадали в воздушное пространство Украины, сообщает пресс-служба Росавиации.

В настоящее время российские авиакомпании принимают решение об отмене или продолжении рейсов на Украину. Так, "Аэрофлот" 17 июля отменил два рейса в Одессу и Киев и 18 июля - еще один рейс в Киев.

В дальнейшем "Аэрофлот" намерен отправлять рейсы в Киев, а от полетов в Одессу и Днепропетровск 18,19 и 20 июля решено отказаться. "Трансаэро" также продолжит летать в Киев, а рейс в Днепропетровск, запланированный на 18 июля, отменен.





Решение о возобновлении полетов в Одессу и Днепропетровск будет принято в оперативном порядке. Что касается транзитных полетов через воздушное пространство Украины, то их возобновление авиакомпании обещают только после полного обеспечения безопасности полетов со стороны украинских властей.

Напомним, самолет "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля. Связь с лайнером была потеряна в 50 километрах от границы Украины с Россией. В настоящее время выясняется, что стало причиной крушения борта. По предварительной информации, самолет был сбит, однако кто именно его сбил и из какого оружия - пока неизвестно. Ведется расследование причин трагедии, в этом комиссии могут помочь обнаруженные на месте происшествия "черные ящики".

В результате авиакатастрофы погибли 298 человек - все, кто находился в самолете.

Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших, а также правительствам тех стран, чьи граждане оказались в числе пассажиров потерпевшего крушение лайнера.