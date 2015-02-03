Авиакомпания Thai Airways приостановит рейсы между Бангкоком и Москвой

Авиакомпания Thai Airways прекращает полеты из Бангкока в Москву

Авикомпания Thai Airways International с 29 марта 2015 году прекращает полеты по маршруту Бангкок-Москва, сообщается на официальном сайте перевозчика.

Причиной отмены рейсов стало падение спроса на международные перевозки из России и высокие финансовые риски авиакомпании.

"Несмотря на то, что Россия находится на третьем месте по объему туристического потока в Таиланд, авиакомпания не в силах конкурировать с чартерными рейсами", - отметил президент авиакомпании Чарампорн Йотикастира.

Пассажирам, которые приобрели билеты на вылеты после 28 марта, будут полностью возвращены деньги или предложены альтернативные варианты полетов с возвратом в Москву до указанной даты.

Стоит отметить, что кроме Москвы, авиакомпания прекращает полеты в Йоханнесбург и Мадрид.

В настоящее время линия Бангкок - Москва обслуживается четыре раза в неделю, столько же рейсов было запланировано на лето. Как отмечается на официальном сайте перевозчика, рейсы стали выполняться шесть раз в неделю.

Напомним, об отмене с 31 марта рейсов по маршруту Коломбо-Москва объявила компания Srilankan Airlines.