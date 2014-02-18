Поле битвы – дома: как освобождают незаконно занятые помещения

Фото: M24.ru

Четыре незаконно арендуемых помещения в центре Москвы были освобождены 18 февраля в ходе рейда. Мероприятие было организовано департаментом горимущества, полицией и представителями ТСЖ.

Спор разгорелся вокруг дома №1/2 по улице Солянка. Еще в 1991 году жилищное товарищество получило право сдавать в аренду помещения на первых этажах дома площадью почти 14 тысяч квадратных метров.

Однако ремонт здания, который был одним из пунктов контракта, выполнен не был, и суд расторг договор столичных властей с жилтовариществом. Соответственно, субарендаторы оказались "вне закона", о чем и получили извещение.

Первый в списке фирм, нелегально занимавших помещения, - театр на Солянке. По данным властей, территорию под сцену они заняли незаконно. Когда рабочие вскрыли дверь, за ней не оказалось ничего, кроме сырости, обветшалых стен и строительного мусора. Отметим, что площадь там немаленькая - несколько подвальных уровней, разделенных на комнаты.

Дверь, в которую представители департамента горимущества постучали следующей, оказалась входом в банк "Европейский экспресс", который также незаконно снимал помещение. До них уведомление, видимо, дошло вовремя - на столах сотрудников почти не осталось вещей. Принтеры, счетные машинки и компьютеры были уже упакованы.

Фото: M24.ru

В помещении банка находилась его сотрудница, которая отказалась отвечать на вопросы журналистов и даже не взяла трубку, когда зазвонил телефон.

Третьим в списке значилось еще одно помещение театра на Солянке, в котором, по данным главы ТСЖ, проводились "духовные практики" - комнаты там сдавали некоему "ордену магов". Отметим, что первоначально жалобу подали жильцы – по их словам, вечерами у дома №1/2 на Солянке "часто появлялись сомнительные личности, а порой квартиры там снимали некие "шаманы".

Замдиректора театра Анна Осипова в разговоре с журналистами сказала, что решение об освобождении площади еще не вступило в силу. На вопрос об "оккультных действиях" она отметила, что это клевета, и театр занимается только своей уставной работой.

Однако большая часть вещей театра уже была собрана, и рабочим осталось заблокировать помещение, поменяв там замки. Внутри здания, как оказалось, находятся картины, иконы и другие религиозные предметы.

Последней была "Школадница" в том же доме на Солянке, и там за территорию пошла уже ожесточенная схватка. При виде полицейских охрана кафе заблокировала вход и только выпускала посетителей. На требование представителя столичных властей открыть дверь начальство ответило отказом. "Войти смогут только сотрудники полиции", - сказала управляющая кафе.

Фото: M24.ru

Когда в "Шоколаднице" попытались закрыть дверь, начался настоящий штурм, в ходе которого были разбиты несколько стекол.

В здании, кстати, сработала сигнализация, и на место прибыли работники частного охранного предприятия в шлемах. Однако внутрь они не зашли – присутствие полиции их, возможно, смутило или, наоборот, успокоило.

Как рассказал М24.ru глава ТСЖ, кафе, работающее по франшизе, уже давно арендует незаконно.

Теперь все организации, неправомерно занимающие здание, за свой счет вывезут имущество. Рабочие поменяют замки в дверях, а квадратные метры будут выставлены на торги.

Отметим, что только в Центральном округе Москвы в 2013 году освободили 800 помещений. Как сказал глава управления городским имуществом в ЦАО Александр Руднев, в суд уже поданы иски о возмещении ущерба, нанесенного незаконно арендующими площади компаниями - счет идет на десятки миллионов рублей (плата за аренду, которую не получил город).