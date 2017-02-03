03 февраля 2017, 13:07

Похожее на Ждуна растение обнаружили в "Аптекарском огороде"

Тропическое растение, напоминающее популярный мем "Ждун", нашли посетители "Аптекарского огорода". Об этом сообщает пресс-служба ботанического сада МГУ.

Сходство со Ждуном обнаружилось у редкого африканского суккулента под названием Пиренаканта мальволистная, или "Обезьяний стул". Ствол этого растения причудливо утолщается диаметром до 1,5 метра.

Уникальное растение можно ежедневно увидеть на фестивале "Тропическая зима". Посетителям предлагается сделать селфи на его фоне.

"Обезьяний стул" произрастает в тропических полупустынях Центральной и Восточной Африки, Сомали, Эфиопии, Кении, Танзании. Рыхлые ткани утолщенного ствола растения удерживают значительный запас воды во время сухого сезона.

Художница Маргрит ван Брифорт из Нидерландов создала скульптуру Homunculus Loxodontus весной 2016 года. В январе 2017 года изображение этой скульптуры, названной Ждуном, стало популярным мемом в российском интернете. Фантастическое животное представляет из себя помесь слона и насекомого. На создание этой скульптуры девушку вдохновили люди в очереди.

