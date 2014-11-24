Прогулки по Москве: что смотреть в Восточном Бирюлеве

M24.ru совместно с интернет-проектом "Прогулки по Москве" открывает новую рубрику, в которой рассказывает о нетипичных местах в городе для пеших прогулок.

Бирюлево Восточное находится на окраине города. В отличие от исторически престижного Сокола, о котором мы рассказывали на прошлой неделе, в Бирюлеве не бывает туристов с фотоаппаратами. Тем не менее у района своя география любопытных мест, о которой – в этом выпуске.

Раньше на месте Восточного Бирюлева находилась одноименная деревня и поселок Загорье. В 1960 году территории официально стали частью Москвы. Долгое время район считался промышленным: там работал Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства Россельхозакадемии и cтекольный завод. В 70-е в Бирюлеве появились первые панельные многоэтажки, район постепенно превратился в спальный.

Храм Входа Господня в Иерусалим, Михневский проезд, владение 6

Эта церковь – пример того, как строят религиозные сооружения сегодня. Здание появилось в 2012 году в рамках специальной программы. Смысл проекта в том, что в тех районах города, где нет церквей или существующие не справляются с потоком прихожан, возводят типовые храмы из готовых модулей за короткие сроки. Согласно программе в Москве должно появиться 208 новых храмов. Бирюлевский храм сегодня исправно работает с 9.00 до 19.00 и проводит торжественные службы по праздникам.

Виктор, житель Восточного Бирюлева: "Раньше на месте церкви было Болото. Место так называлось потому, что там была пивнушка и туда народ засасывало вечно. Я живу здесь с 1986 года и сказал бы, что район сильно изменился. Когда новостройки запустят, Бирюлево совсем поменяется в худшую сторону, потому что сейчас маршрутки и автобусы еле справляются. Днем-то ладно, люди работают, а вечером и утром отсюда будет не выехать. Только вот железка, железная дорога, спасает".



Красный автобус, парковка торгового центра по адресу Загорьевский проезд, 1

Неподалеку от храма находится старый автобус выцветшего кирпично-красного цвета. Он стоит здесь много лет. По слухам, руководство соседнего пивбара хотело сделать в нем ресторанчик, но покосившийся автобус по-прежнему пустует.

Поселок "Загорье"

Первые панельные многоэтажки, которые стали символом не только Бирюлева, но и спальных районов Москвы, появились тут в 80-е. До этого там были только деревянные домики деревень Бирюлево и Загорье. Некоторые частные дома из прошлого века еще можно найти на Загорьевской улице. Правда, осталось меньше десяти домов, которые со всех сторон окружены огромными многоквартирными зданиями, построенными в разное время.

Андрей и Вячеслав, жители поселка Загорье: "Загорье построил Герой СССР и директор Селекционно-технологического института Трушкин Василий Григорьевич. Он создавал поселок всеми правдами и неправдами. За неправильную стройку – выговор, за дома – снова выговор, а так как он Герой СССР, Трушкина не снимешь. Хоть все и было построено нелегально, он не набивал себе карманы, а делал для людей. У нас в Загорье за балконом растет груша и каждый год дает урожай, мы офигеваем. Раньше все утопало в садах. Ученые прививали рябину к груше, то есть на рябине груши росли. Были фруктовые склады, фрукты из них развозили по всей Москве. Весь ВДНХ нами был засажен".



Герценский пруд и парк, Загорьевский проезд, 10

Пруд и прилегающий парк называют Герценским. По слухам, автор “Кто виноват?” любил гулять здесь, приезжая в усадьбу князей Хованских, которая там находилась. Сам пруд большой (7 гектаров) и достаточно живописный.

Андрей и Вячеслав, жители поселка Загорье: "Здесь так было хорошо, замечательно. Рыбаки ловили рыбу, мы играли в хоккей на плотине. Мы клюшками прорубали лунки, пили из них воду и не травились. Летом молодежь работала в саду, клубнику собирала, яблоки. Был цех переработки, где из фруктов делали соки. Было мощное производство. Еще десять лет назад народ жил сплоченно, дружно. Сейчас построили многоэтажные дома, пришла цивилизация, и все развалилось. Таких монстров мы не видели нигде, 48 этажей, извините. Интересно, что мамы с колясками из новых районов приходят к нам гулять, потому что у нас сохранился микроклимат какой-то. Мамы эти много пива пьют и водки даже больше, чем мы (смеются)".



Типография, Ягодная улица, 12

Здание одноэтажной типографии, построенной в 30-е годы, смотрится совсем крошечным на фоне огромных новостроек. Удивительно, но типография все еще работает, несмотря на отсутствие заметных вывесок.

Дом Науки, Загорьевский проезд, 4

В здании Дома Науки науки больше нет: его передали в частную собственность. Новые владельцы открыли ресторан в нескольких помещениях и поддерживают постройку в пристойном виде. Дом Науки огорожен забором, а в теплое время на его территории много зелени. По словам местных жителей, в здании эпизодически проходят концерты, районные фестивали и встречи с местными властями.

Дом культуры "Загорье", Элеваторный переулок, 8, корпус 2

Дом культуры, построенный для работников завода ЗИЛ, работает и сегодня. Правда, вместо заводских рабочих туда приходят заниматься дети. В клубе работает два десятка кружков. От привычных вроде музыки и рисования до продвинутых: йога, психологический тренинг для подростков и гимнастика мозга. Для взрослых здесь проходят занятия армейским рукопашным боем, шейпингом и игрой на баяне. Желающие могут арендовать одно или несколько помещений ДК для свадьбы или, например, юбилея.

Бывший стекольный завод, 1-я Стекольная улица, 7, остановка "Стекольный завод"

Бывший крупный промышленный комплекс сегодня превратился в полупустую зону с автосервисами и складами. Если побродить по территории, можно найти монумент с изображением Ленина и памятную табличку, посвященную стеклодувной мастерской, на месте которой вырос завод. Сам завод во времена СССР был важным местом. Здесь готовили стекла для витрин ГУМа, первый саркофаг для тела Ленина и стекла для автомобилей.

Андрей и Вячеслав, жители поселка Загорье: "Стереотипы про то, что Бирюлево – опасный район, никуда не уходили. У нас постоянно драки были, раньше дрались с людьми с Донбассовской улицы, где были общежития завода ЗИЛ. В 70-х годах сюда приехали работать из Рязани, Тамбова, Донецка, Днепропетровска. Они чего-то приходили к нам и провоцировали драки. А до этого была одна большая деревня. Автобусы сюда не ходили, электрички не останавливались. До Москвы ходили пешком. Первый автобус появился в 1974 году. Лиазик один ездил. Это было круто, я на нем катался, получал удовольствие – туда-сюда, туда-сюда, так здорово на автобусе. Жили как-то нормально. А сейчас такие понятия – каждый сам за себя, денег бы побольше. Но это везде".



