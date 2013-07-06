Радиоактивные мешки с мусором найдены в Подмосковье

В Подмосковье обнаружили радиоактивный мусор

В Ногинском районе Подмосковья найдены мешки с мусором, имеющие повышенный радиационный фон, сообщили в МВД.

Опасные отходы обнаружили в километре от садового товарищества "Горелый лес". Радиационный фон в пяти метрах от мешков составил 30 микрозиверт в час, что превышает естественный фон, который составляет в среднем 0,5 микрозиверт в час.

Вокруг находки на удалении 100 метров выставлено оцепление, ожидается приезд специалистов для вывоза и утилизации мешков.

Полиция выясняет откуда мусор появился в лесу.