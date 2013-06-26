Сотрудников ЧОПов в Москве зачастую набирают с "улицы" - эксперты

"Московский патруль": почему сотрудники ЧОПов становятся преступниками

Эксперты констатируют, что сотрудники частных охранных предприятий все чаще становятся героями криминальных историй.

Это происходит потому, что фирмы берут на работу людей без специальных навыков и каких-либо проверок. Кроме того, прием на работу часто проводится с нарушениями.

Так, кандидат на должность секьюрити должен иметь удостоверение частного охранника, свидетельство о присвоении классификации, военный билет, медсправку и пенсионное страховое свидетельство. Кроме того, необходимо получить положительную характеристику от участкового. Фирмы же при приеме охранника на работу зачастую требуют лишь предъявить паспорт.

Эксперты признают, что качество услуг, которые оказывают московские ЧОПы, оставляет желать лучшего. Чтобы выявить тех, кто не имеет права работать в этом бизнесе или вообще трудится без лицензии, полицейские проводят общегородскую операцию под кодовым названием "Частный охранник".

Согласно статистике, в Москве зарегистрировано более 4 тысяч ЧОПов. В этих фирмах работает более 40 тысяч человек.