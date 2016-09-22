Самозанятые россияне захотят платить налоги только ради хорошей пенсии – эксперт

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Самозанятые россияне могут согласиться на уплату налогов только ради большой пенсии. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал экономический обозреватель Денис Елаховский.

21 сентября Владимир Путин предложил освободить самозанятых граждан от налогов на два года, чтобы они могли "спокойно войти в нормальный ритм легальной работы". Путин добавил, что также следует исключить признание этой деятельности незаконным предпринимательством.

"Государство никак не может придумать, каким образом заставить этих людей платить налоги. Предложение президента на год-два освободить их от налогов и сделать так, чтобы их бизнес не признавался криминальным, довольно неожиданно. Они должны захотеть платить налоги, – пояснил Елаховский. – И единственное, что может заставить их это делать, это хорошая пенсия. Но пенсионная реформа – процесс бесконечного творчества. Это постоянное изменение правил, и люди полностью положились на свои силы и накопления. Заставить их поверить в государство будет невообразимо тяжело".

О налоговых льготах и господдержке самозанятых ранее заявлял директор департамента развития малого и среднего бизнеса и конкуренции Минэкономразвития Максим Паршин. По его словам, всего в России около 16 миллионов таких граждан, которые не работают по найму, не являются индивидуальными предпринимателями или безработными.