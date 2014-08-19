Мигранты сдадут экзамен по истории России в 46 центрах тестирования

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В Москве открыты 46 центров тестирования для мигрантов, желающих сдать комплексный экзамен по языку истории и законодательству России. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника московского отделения по работе с национальными сообществами ФМС Татьяну Дмитриеву.

"Проверку знаний" необходимо пройти для того, чтобы получить разрешение на работу или вид на жительство в России. До 1 января 2015 года мигранты могут устраиваться на работу без результатов тестирования: только тем, кто желает получить место в сфере ЖКХ, обслуживания и торговли, требуется сдать экзамен по русскому языку. Но в новом году требования законодательства изменятся: для переоформления документов приезжим работникам придется предъявить также результаты тестов по новым дисциплинам – истории России и основам законодательства РФ. Поэтому уже с 1 сентября центры тестирования проводят экзамены по новым правилам.

Испытуемым по каждому предмету предстоит выбрать правильные варианты ответов на 20 вопросов, требующих элементарных знаний по истории и культуре России, а также по уголовному и административному праву. Тем, кто захочет работать на территории Российской Федерации, нужно иметь представление о том, какие документы удостоверяют личность гражданина России, перечислить полномочия ФСМ, опознать флаг, герб и валюту страны.