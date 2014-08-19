Мигранты сдадут экзамен по истории России в 46 центрах тестирования

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В Москве открыты 46 центров тестирования для мигрантов, желающих сдать комплексный экзамен по языку истории и законодательству России. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника московского отделения по работе с национальными сообществами ФМС Татьяну Дмитриеву.
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"Проверку знаний" необходимо пройти для того, чтобы получить разрешение на работу или вид на жительство в России. До 1 января 2015 года мигранты могут устраиваться на работу без результатов тестирования: только тем, кто желает получить место в сфере ЖКХ, обслуживания и торговли, требуется сдать экзамен по русскому языку. Но в новом году требования законодательства изменятся: для переоформления документов приезжим работникам придется предъявить также результаты тестов по новым дисциплинам – истории России и основам законодательства РФ. Поэтому уже с 1 сентября центры тестирования проводят экзамены по новым правилам.
Испытуемым по каждому предмету предстоит выбрать правильные варианты ответов на 20 вопросов, требующих элементарных знаний по истории и культуре России, а также по уголовному и административному праву. Тем, кто захочет работать на территории Российской Федерации, нужно иметь представление о том, какие документы удостоверяют личность гражданина России, перечислить полномочия ФСМ, опознать флаг, герб и валюту страны.
Экзамены для мигрантовОбязательный экзамен для иностранцев, желающих получить вид на жительство или работу в России, введен весной 2014 года. Закон, обязывающий мигрантов демонстрировать знания по русскому языку, был подписан Владимиром Путиным 21 апреля. Закон вступает в силу в 2015 году.
От экзамена освобождаются студенты, которые приезжают в Россию на учебу и хотят параллельно подрабатывать: для трудоустройства им достаточно подать заявление на разрешение на работу и предъявить справку об обучении из вуза, колледжа или техникума.
Также требования не относятся к высококвалифицированным специалистам, получающим зарплату более 2 миллионов рублей в год, и к членам их семей.
Третья категория иностранных граждан, которым не придется проходить тестирование, – те, кто заканчивал школу до 1 сентября 1991 года. Таким мигрантам достаточно документа об образовании, выданного СССР.
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