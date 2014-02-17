Более 1 млрд рублей выделили на трудоустройство инвалидов в 2013 году

Фото: ИТАР-ТАСС

В прошлом году на реализацию программы по трудоустройству инвалидов и молодежи выделили около 1,7 миллиардов рублей. Об этом заявил первый заместитель руководителя департамента труда и занятости населения Москвы Вадим Кудряшев.

"Около 350 миллионов рублей было выделено для молодежи, а все остальные деньги - для инвалидов", - цитирует Агентство "Москва" чиновника.

Кудряшев отметил, что из выделенной суммы было использовано только 752 миллиона рублей. "Это связано с поэтапным финансированием", - добавил он.

Ранее Вадим Кудряшев заявлял, что до конца 2014 года в столице начнет работу электронная биржа труда для инвалидов.

"Биржу запустят с 4 квартала 2014 года, работа над ее созданием ведется в сотрудничестве с департаментом информационных технологий Москвы и некоторыми коммерческими структурами", - рассказал он.

По его словам, сама концепция по эффективному трудоустройству инвалидов предусматривает создание электронной биржи, которая будет работать в режиме реального времени.