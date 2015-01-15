Трудиться вредно и опасно: как проводят оценку рабочих мест

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

По закону каждое новое рабочее место должно проходить спецоценку на опасность и вред для здоровья. Год назад эта процедура получила название "специальной оценки условий труда". Что предусматривает такая оценка, кто ее проводит и для чего она нужна, объяснили M24.ru в столичной Госинспекции труда.

Что такое спецоценка условий труда

Если на производстве существуют вредные и опасные для здоровья факторы, то сотруднику полагается сокращенный рабочий день, повышенная зарплата, а также ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Аттестация позволяет понять, соблюдаются ли эти правила, и выяснить, соответствует ли место работы нормам.

Кроме того, специальная оценка помогает обеспечить работников средствами индивидуальной защиты и установить связь заболеваний с производством.

Кому это нужно

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Специальную оценку должны проводить все без исключения компании, а также индивидуальные предприниматели с наемным персоналом.

ИП без наемного персонала не являются работодателями, следовательно, проводить спецоценку им не нужно. Однако как только в штате появится хотя бы один сотрудник, предпринимателю придется проводить специальную оценку для нового рабочего места.

Проводить оценку должен сам работодатель совместно с аттестующей организацией. Результаты спецоценки действительны в течение пяти лет с момента ее завершения, но не более чем до 31 декабря 2018 года. При этом в ряде случаев аттестацию необходимо проводить вне плана - при появлении новых рабочих мест, а также при каких-либо изменениях в процессах на производстве.

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Также внеплановая оценка обязательна при несчастном случае на производстве или профзаболевании, причиной которых послужили вредные или опасные условия труда. Наконец, поводом для внеплановой аттестации может послужить предписание инспектора труда или решение профсоюза.

Как заставить работодателя изменить условия труда Согласно ТК РФ, каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Согласно ТК РФ, каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Так работник, известив работодателя или своего непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. На время отказа от указанной работы за работником сохраняются все права, предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.





По результатам спецоценки устанавливаются классы и подклассы условий труда на рабочих местах. Всего таких классов четыре:

оптимальный (1 класс) - без вредного или опасного воздействия производственных факторов, позволяет поддерживать высокий уровень работоспособности;

(1 класс) - без вредного или опасного воздействия производственных факторов, позволяет поддерживать работоспособности; допустимый (2 класс) - на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни которых не превышают установленные нормы. При этом состояние работника полностью восстанавливается к началу следующего рабочего дня или смены;

(2 класс) - на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни которых не превышают установленные нормы. При этом состояние работника к началу следующего рабочего дня или смены; вредный (3 класс) - уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают уровни , установленные нормативами;

(3 класс) - уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов , установленные нормативами; опасный (4 класс) - на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, которые в течение рабочего дня или его части способны создать угрозу жизни сотрудников, а последствия воздействия данных факторов обусловливают высокий риск развития острого профессионального заболевания во время работы.

После составления отчета каждый работник должен письменно ознакомиться с результатами оценки. Сделать это нужно в общем случае в течение 30 календарных дней с даты утверждения отчета. В этот же период сводные данные спецоценки необходимо разместить на официальном сайте компании.

Что на практике

Случаи, когда приходится менять условия труда, встречаются нередко. Вместе с тем, часто работодатели и работники задают вопрос, который возник в связи с принятием закона "О специальной оценке условий труда": в каком размере предоставлять компенсации работникам за работу во вредных условиях труда с 1 января 2014 года.

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Ответ на этот вопрос содержится в п. 3 ст. 15 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда".

В ней изложено, что для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда порядок и условия компенсации не могут быть ухудшены, а размеры - снижены по сравнению с теми, что были до 1 января 2014 года.

Таким образом, работодатель должен предоставить соответствующим работникам компенсации за прошедший период. В то же время начислять и предоставлять компенсации за январь и последующие месяцы 2014 года нужно было без каких-либо комментариев и постановлений Правительства РФ и Минтруда РФ, поскольку они должны соответствовать данному закону и не могут иметь обратную силу.