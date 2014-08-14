Гастарбайтеров проверят на знание рубля и флага

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Трудовых мигрантов в России проверят не только на знание языка, но и умение отличать российский флаг от символов других государств. Кроме того, гастарбайтеров научат отличать сторублевую банкноту от валюты других государств, сообщает "Интерфакс".

В каждом вопросе будет предусмотрено три варианта ответов. Один тестовый модуль будет содержать в себе 20 вопросов. На решение теста отводится не более 35 минут.

Тест по истории России тоже не отличается сложностью: мигранты должны ответить, какую веру выбрал князь Владимир для Руси, кто напал на Россию в Отечественной войне 1812, и кто такие Минин и Пожарский.

Кроме того, мигранты должны будут пройти тест на знание российского законодательства.

В настоящее время задания проходят общественную экспертизу. Сертификат о сдаче тестов является обязательным для трудоустройства мигрантов с 1 января будущего года.