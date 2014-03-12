В Москве появится электронная карта с вакансиями для инвалидов

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти создадут электронную интерактивную карту для трудоустройства инвалидов. С помощью нее люди с ограниченными возможностями смогут подобрать работу в своем районе, сообщил глава департамента труда и занятости населения Александр Кириллин.

Он отметил, что в первом полугодии планируется опросить маломобильных граждан для выявления проблем, связанных с трудоустройством. Также в конце года будет решаться вопрос о получении инвалидом сертификата на повышение квалификации. Причем затраты работодателей на эти цели будут компенсироваться за счет бюджета города, сообщает Агентство "Москва".

Кроме того, власти намерены организовать профессиональную переподготовку пенсионеров в соответствии полученным ранее профессиональным образованием, а также уделить внимание образованию женщин, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. Так, в 2013 году к профессиональному обучению приступили 432 женщины.

По словам Кириллина, в 2013 году в службу занятости за содействием трудоустройства обратилось 2,7 тысячи инвалидов, из которых были трудоустроены более тысячи человек. На квотируемые рабочие места в организации города в прошлом году трудоустроено 34 тысячи инвалидов.