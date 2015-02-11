Можно прогнозировать вымывание из Москвы "белых воротничков" – ректор ВШЭ

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Ректор университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов считает, что можно прогнозировать "вымывание "белых воротничков" (работников умственного труда) из столицы, заявил он при принятии антикризисного плана в правительстве Москвы.

Эксперт отметил, что нужны исследования, на какого рода работу такая категория жителей столицы может переориентироваться. "Нужно ускорить реструктуризацию вузов и созвать систему бакалавриата тех специальностей, которые нужны городу", - подчеркнул Кузьминов.

Также ректор ВШЭ добавил, что "основным экономическим драйвером был в последнее время рост потребления. Опасно падение доходности, привычного роста бюджета через НДФЛ не будет, городу следует ограничивать доходы и понимать, чем Москва может заместить эти доходы".

Кузьминов также отметил, что городу нужно развивать туризм - поддерживать производство сувенирной продукции, культурные центры и экскурсии на разных языках, в том числе китайском.

Кроме того, он считает, что надо выделить и поддержать участки, где медицина генерирует новые доходы.

Напомним, 10 февраля Сергей Собянин утвердил антикризисный план развития Москвы на 2015 год. Всего документ включает 70 мероприятий, среди ключевых направлений - социальная поддержка граждан и обеспечение продовольственной безопасности.

Важнейшими направлениями антикризисного плана города также являются:

поддержка предприятий реального сектора и сферы услуг, развитие импортозамещения;

поддержка транспортной отрасли;

поддержка строительного комплекса;

снижение административных барьеров для ведения бизнеса, поддержка предпринимательства;

повышение эффективности бюджетных расходов.

Так, в сфере социальной поддержки граждан предполагается сохранить действующие льготы и социальные гарантии москвичей, оказывать дополнительную адресную поддержку нуждающимся категориям граждан. Кроме того, власти будут в полном объеме обеспечивать горожан лекарствами, а также:

разрабатывать дополнительные мероприятия по подготовке и переподготовке кадров в целях снижения напряженности на рынке труда;

принимать дополнительные меры по поддержке ипотечного жилищного кредитования;

реализовывать меры по защите участников долевого строительства с целью недопущения появления "обманутых дольщиков";

мониторить ситуации на рынке труда города Москвы;

следить за задолженностями по зарплате.

Проект антикризисного плана столичного правительства прошел обсуждение с представителями предпринимательского сообщества. От бизнеса поступило порядка 100 различных предложений, 80% которых было учтено. Для реализации антикризисного плана осталось принять нормативные правовые акты, а также подготовить проекты городских законов и предложения по изменению федерального законодательства.