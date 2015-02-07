Тест по русскому в этом году пройдут 3,4 млн мигрантов

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
В 2015 году тест на знание русского языка пройдут 3,4 миллиона иностранцев, передает "Интерфакс".
Как отметили в ФМС, из этого числа около полутора миллионов человек нуждаются в дополнительной подготовке.
"Для успешной сдачи экзамена неподготовленному мигранту необходим месяц занятий с отрывом от работы. Сегодня в России функционирует 334 курса по обучению иностранцев русскому языку, истории и основам законодательства, 108 из них созданы при непосредственной поддержке ФМС", - добавили в ведомстве.
Отметим, что экзамен для мигрантов будут проводить следующие образовательные учреждения:
- Российский университет дружбы народов;
- Государственный университет русского языка имени А.С. Пушкина;
- Московский институт открытого образования;
- Московский центр качества образования.
Комплексный экзамен будет проводиться "в письменной форме с использованием компьютерных технологий". Тестирование будет длиться 60 минут.
Разрабатывать тестовые задания для мигрантов поручено Московскому центру качества образования.
Для участия в экзамене иностранец должен будет подать заявление в организацию, проводящую тестирование. Экзамен проводится не позднее, чем через десять дней после подачи мигрантом заявления.
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Как сообщалось ранее, всего в Москве работают 46 центров тестирования.
Проверку знаний мигрантам необходимо пройти для того, чтобы получить разрешение на работу или вид на жительство в России. До 1 января 2015 года иностранцы могут устраиваться на работу без результатов тестирования: только тем, кто желает получить место в сфере ЖКХ, обслуживания и торговли, требуется сдать экзамен по русскому языку. Но в новом году для переоформления документов приезжим работникам придется предъявить также результаты тестов по новым дисциплинам - истории России и основам законодательства РФ. Московские центры тестирования проводят экзамены по новым правилам уже с 1 сентября.
Тест по каждой из дисциплин состоит из 20 вопросов, требующих элементарных знаний по истории и культуре России, а также по уголовному и административному праву.
Комплексный экзамен будет платным, его стоимость составит от 4,5 до 5 тысяч рублей.
Экзамен для мигрантовОбязательный экзамен для иностранцев, желающих получить вид на жительство или работу в России, введен весной 2014 года. Закон, обязывающий мигрантов демонстрировать знания по русскому языку, был подписан Владимиром Путиным 21 апреля. Закон вступает в силу в 2015 году.
От экзамена освобождаются студенты, которые приезжают в Россию на учебу и хотят параллельно подрабатывать: для трудоустройства им достаточно подать заявление на разрешение на работу и предъявить справку об обучении из вуза, колледжа или техникума.
Трудовые мигранты будут сдавать экзамены для работы в России
Также требования не относятся к высококвалифицированным специалистам, получающим зарплату более 2 миллионов рублей в год, и к членам их семей.
Третья категория иностранных граждан, которым не придется проходить тестирование, – те, кто заканчивал школу до 1 сентября 1991 года. Таким мигрантам достаточно документа об образовании, выданного СССР.