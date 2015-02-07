Тест по русскому в этом году пройдут 3,4 млн мигрантов

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В 2015 году тест на знание русского языка пройдут 3,4 миллиона иностранцев, передает "Интерфакс".

Как отметили в ФМС, из этого числа около полутора миллионов человек нуждаются в дополнительной подготовке.

"Для успешной сдачи экзамена неподготовленному мигранту необходим месяц занятий с отрывом от работы. Сегодня в России функционирует 334 курса по обучению иностранцев русскому языку, истории и основам законодательства, 108 из них созданы при непосредственной поддержке ФМС", - добавили в ведомстве.

Отметим, что экзамен для мигрантов будут проводить следующие образовательные учреждения:

Российский университет дружбы народов;

Государственный университет русского языка имени А.С. Пушкина;

Московский институт открытого образования;

Московский центр качества образования.

Комплексный экзамен будет проводиться "в письменной форме с использованием компьютерных технологий". Тестирование будет длиться 60 минут.Разрабатывать тестовые задания для мигрантов поручено Московскому центру качества образования.

Для участия в экзамене иностранец должен будет подать заявление в организацию, проводящую тестирование. Экзамен проводится не позднее, чем через десять дней после подачи мигрантом заявления.



Как сообщалось ранее, всего в Москве работают 46 центров тестирования.

Проверку знаний мигрантам необходимо пройти для того, чтобы получить разрешение на работу или вид на жительство в России. До 1 января 2015 года иностранцы могут устраиваться на работу без результатов тестирования: только тем, кто желает получить место в сфере ЖКХ, обслуживания и торговли, требуется сдать экзамен по русскому языку. Но в новом году для переоформления документов приезжим работникам придется предъявить также результаты тестов по новым дисциплинам - истории России и основам законодательства РФ. Московские центры тестирования проводят экзамены по новым правилам уже с 1 сентября.

Тест по каждой из дисциплин состоит из 20 вопросов, требующих элементарных знаний по истории и культуре России, а также по уголовному и административному праву.

Комплексный экзамен будет платным, его стоимость составит от 4,5 до 5 тысяч рублей.