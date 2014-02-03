Предприниматели стали реже брать на работу друзей и родственников

Партнерами молодых предпринимателей становятся друзья и родственники

Молодые бизнесмены стараются не брать на работу в качестве наемных работников друзей и родственников. Об этом в эфире радио "Москва FM" рассказал президент Московского клуба молодых предпринимателей Дмитрий Порочкин.

Такой принцип построения команды позволяет легче управлять людьми и при необходимости заменять персонал. Но при открытии бизнеса ситуация совсем другая. В партнеры нужно брать проверенных людей, считает эксперт.

"Бизнес начинать тяжело. Нужен партнер, который сможет взять на себя часть функционала. Кому, как не друзьям и родственникам можно доверить свои деньги, свой бизнес", - говорит он.

Напомним, Правительство России поддержит предпринимателей. Для этого будет создан федеральный гарантийный фонд для помощи малому и среднему бизнесу.

Соответствующий документ опубликован на едином портале раскрытия информации. Он будет выдавать дополнительные гарантии региональным фондам поддержки бизнеса.