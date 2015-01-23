Двое рабочих погибли после падения строительной люльки

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Двое рабочих погибли в результате падения строительной люльки. Инцидент произошел на стройке на проспекте Вернадского, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Кроме того, в ходе происшествия пострадал еще один человек, он был госпитализирован. В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт обнаружения тел двух мужчин.

Отметим, что ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели человека и травмирования еще семерых рабочих на стройке в "Москва-Сити".

Инцидент произошел утром 15 октября при строительстве офисного здания. Из-за обрыва троса упала люлька с 8 рабочими, которая предназначалась для перевозки стройматериалов. В результате погиб один человек, еще семеро, граждане Узбекистана, получили травмы.

До этого еще трое рабочих пострадали в результате падения строительной люльки на улице Платовская. А днем ранее в строящемся доме в Коммунарке упал технический лифт, в котором также находились трое рабочих.

От полученных травм они скончались на месте.