В "Музеоне" пройдет фестиваль для путешественников

Фото: ТАСС/Семен Майстерман

2 июля в парке искусств "Музеон" пройдет масштабный фестиваль путешествий Trip Secrets "Время новых открытий".

Как рассказали m24.ru в пресс-службе фестиваля, в течение дня известные путешественники из разных стран будут проводить лекции, на которых не только расскажут, в каких уголках мира побывали, но и поделятся своими лайфхаками. Также в этот день на территории "Музеона" пройдет не менее 12 мастер-классов. На них посетителям расскажут об азах управления яхтой, научат строить иглу, играть на музыкальных инструментах народов России и просветят, как стать travel-журналистом.

Но все-таки главной особенностью фестиваля станет акция "Маркет путешествий". Более 70 компаний-участников смогут сделать посетителям предложение, от которого сложно будет отказаться - скидки на услуги и туры до 70%. Также в рамках акции будут разыгрываться бесплатные билеты в разные города и подарочные сертификаты на обучение.

На мероприятие приедет единственная женщина-путешественник, Ольга Мичи, которая плавала с нильскими крокодилами и снимала белых акул без защиты от хищников.

Мастер-классы проведут и спасатели МЧС России. Они расскажут и покажут, как оказывать первую медицинскую помощь, что может пригодиться не только в путешествиях, но и в повседневной жизни. В рамках проекта I love running расскажут, как правильно подготовиться к марафонам, а Bear Bike поможет выбрать велосипед для поездок, основываясь на физических данных человека.

Для маленьких посетителей будет запущено 30 действующих вулканов Камчатки. Также их познакомят с коренными жителями полуострова и проведут мастер-классы по созданию архитектурных зарисовок.

Все гости фестиваля смогут приобрести полезные товары для путешествий, а также отведать в зоне фудкорта традиционные блюда народов Амирики, Европы и Азии.