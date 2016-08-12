Парк Горького отметит свое 88-летие бегом и квестами

С Днем рождения, любимый Парк!

Фото:park-gorkogo.com

В эту пятницу, 12 августа, парк Горького празднует свой День рождения, сообщается на его официальном сайте. В этот день там пройдет три экскурсии, а также интереснейшая игра-путешествие "Выдуманные и невыдуманные истории Парка".

Участие во всем этом бесплатное, но по предварительной записи.

На сайте можно посмотреть подробности программы сегодняшнего дня, а также подписаться на рассылку, чтобы узнавать все самое интересное и важное, связанное с событиями парка.

За 88 лет в парке Горького побывали миллионы людей и каждому из них наверняка есть что рассказать и вспомнить по этому поводу.

Если вы готовы поделиться в своих соцсетях (или на аналогичных странчиках самого парка) своими смешными, романтичными или даже грустными историями, можно это делать прямо сейчас. Только не забудьте только поставить хештеги праздника: #парку88 #однаждывпарке