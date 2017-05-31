"Мослекторий" покажет Public Talk с фотографом Игорем Верещагиным

7 июня в кинотеатре "Пионер" пройдет Public Talk на тему: "Феномены 60-х". Об особенностях эпохи, модных течениях и ярких личностях расскажут:



официальный фотограф The Rolling Stones Игорь Верещагин (Его снимки звезд ценятся во всем мире. А фотография Iggy Pop in Moscow украшает стену в резиденции лидера The Stooges в Майами);

продюсер проекта Сергей Смолин;

звукоинженер и продюсер студии Abbey Road Studios, обладатель пяти премий "Грэмми" Хэйдн Бендалл (В его дискографию входят альбомы Кейт Буш, Пола Маккартни, Тины Тернер, Гарри Мур, группы Genesis, The Alan Parsons Project, Pet Shop Boys, А-ha и так далее).

Модератор встречи – журналист, критик и автор нескольких книг о музыке Александр Кушнир.

Трансляцию смотрите на сайте "Мослекторий" 7 июня в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.