16 февраля 2017, 11:26

Безопасность

Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва на "Новослободской"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Сотрудники столичной полиции проверяют станцию метро "Новослободская" на наличие взрывных устройств, передает ТАСС.

Ранее в правоохранительные органы позвонил неизвестный и сообщил о возможном взрыве на станции.

