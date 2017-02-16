Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва на "Новослободской"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Сотрудники столичной полиции проверяют станцию метро "Новослободская" на наличие взрывных устройств, передает ТАСС.
Ранее в правоохранительные органы позвонил неизвестный и сообщил о возможном взрыве на станции.
16 февраля 2017
